據內地傳媒報道，佳兆業一眾高管今日於深圳一酒店與投資者會面，佳兆業主席郭英成則透過視像會議參與。

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佳兆業高級副總裁吳建新於會上透露，截止今日，佳兆業集團通過錦恒財富布局總本金119.13億，預期到期的利息還有8.75億，合計是127.88億元。

佳兆業管理層並於會上公布兌付方案，公司將以產品的到期時間為順序，採用分期兌付的方式陸續兌付本金和利息；具體做法是投資者到期的本金到期當月兌付10%，之後的每三個月兌付10%，直至兌付完畢；投資者的利息在產品到期後將不再計息。原存續期的利息，在本金兌付完畢後的當月兌付25%，之後每三個月兌付25%，一年內兌付完畢；佳兆業將安排每月20日集中兌付，如遇假期提前；若佳兆業籌資情況良好，將隨時提前按照以上的規則提前兌付本金和利息。

吳建新稱，佳兆業已經著手處置重大資產處置的資金，以兌付錦恒財富所發行的產品。擬著手處置資產清單，包括價值818億元的18個深圳項目，以及佳兆業權益258.39億元，預計2021年3月處置完畢。項目包括南山住宅項目、田東山小區項目、大鵬金沙灣國際樂園、金沙灣萬豪酒店、福田佳兆業深圳科技中心總部辦公樓以及坂田佳兆業城市廣場等。

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