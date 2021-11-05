道瓊斯工業平均指數收跌33點，跌幅0.1%，報36124點。標普500指數收漲19點，升幅0.42%，報4680點。納斯達克綜合指數收漲128點，或0.82%，報15940點。

道指連續第6日陽燭，對上一次連續第6日陽燭是10月20日。

標指曾升最多0.48%，創新高見4683點，連升6日，累計升128.38點，對上一次連升6日是10月20日。另外亦連續第6日陽燭，對上一次連續第6日陽燭是10月20日。

納指曾升最多0.98%，創上市新高見15966.09點，連升9日，累計升850.11點，對上一次連升9日是2019年12月23日。同時亦連續第6日陽燭，對上一次連續第6日陽燭是7月26日。

高盛跌2.35%，報408.07美元(下同)，是拖累道指跌幅最大的藍籌，拖低64點，而salesforce，升1.7%，報308.04元，貢獻道指33點。

科技股方面，蘋果收市報150.96元，跌0.34%，谷歌母公司Alphabet收市報2965.35元，升1.13%，亞馬遜收市報3477元，升2.74%，Facebook收市報335.85元，升1.27%。

歐洲STOXX 600指數收漲0.42%，報483點。德國DAX指數收漲0.44%，報16029點；法國CAC 40指數漲0.54%，報6987點；英國富時100指數收漲0.43%，報7279點。