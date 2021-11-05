報道指，內地理解香港一些防控措施與內地做法不一，但需要確保效果一樣，因此內地將派員抵港視察香港的檢測情況、閉環式管理、機場措施等。

特區政府與內地相關部門專家已於本周二舉行視頻交流會議，商討兩地恢復通關的工作細節，報道指，會上又再重申，港康碼需要實名登記及載有用家住址。

至於「通關」首階段的配額及熔斷機制，據聞兩地至目前仍未取得共識，暫時仍處於「拋磚引玉」的階段，當中港方開放予內地的配額初步擬參考「來港易」及「回港易」的數字；另外據聞內地方面初步願以四位數字作為討論基礎，而兩地開放配額數字未必一樣。熔斷機制方面，兩地專家正商討一套科學化計算準則，包括商討熔斷的確診個案數字，另外又會商討輸入個案、一代及二代感染應否予以計入熔斷機制等。

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