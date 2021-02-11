港股ADR跌394點 夜期低水314點 美期亞股向下
文章日期：2021年11月5日 08:49
美股向上，港股ADR跌394點或1.59%，報24831點，即月恒指夜期跌284點，低水314點，報24911點。
個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌2.55%，折合報468.56元；阿里巴巴（9988）跌3.18%，折合報160.33元；美團（3690）跌2.78%，折合報278.06元；匯控（0005）跌3.43%，折合報45.53元；建行（0939）跌0.82%，折合報5.21元。
道期現跌0.008%；標期現升0.01%；納期現跌0.05%。日股現跌0.36%，韓股現跌0.2%，澳股現升0.52%。
今日焦點股份可留意：
日清食品（1475）業績。
三葉草生物製藥（2197）上市，定價為13.38元。
北京鷹瞳（2251）上市，定價為75.1元。
內地將派員抵港視察能否「通關」，重申港康碼需實名及有用家住址。留意消費股。
中國奧園（3883）奧園健康（3662）聯合公布，正與潛在投資者就出售物管業務作初步商討。
東風汽車（0489）上月銷售跌逾兩成。
許家印在盛京銀行（2066）的持股比例降至不足兩成。
安踏（2020）高層涉勒索受賄遭刑事拘留。
聯想（0992）撤回科創板上市申請決定不變，ISG業務下季扭虧為盈。
中海外（0688）10月合約銷售額跌6%，中海宏洋（0081）跌49%。
澳博（0880）第三季虧損擴大至12.48億，受上葡京開業前開支影響。
大酒店（0045）第三季香港半島酒店出租率升至44%，創近兩年新高。
碧桂園（2007）10月合同銷售額跌15%。
銀城國際（1902）10月總合約銷售按年跌三成，錄14.8億人幣。
粵海置地（0124）：未受三條紅線影響，資產負債率略超過七成。
中國動向（3818）發盈警，料半年盈轉虧蝕最多8億人幣。
深圳監管部門明擬召開專題會議，討論花樣年（1777）、佳兆業（1638）流動性問題。
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