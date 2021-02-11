恒指低開274點 伙科指齊現「死亡交叉」 鷹瞳潛水跌9.8%
文章日期：2021年11月5日 09:27
恒指今早低開274點或1.09%，報24950點，成交金額30億元；國指今早低開83點或0.93%，報8870點。恒生科技指數開市報6295點，跌1.25%。
藍籌10隻升，35隻下跌，15隻無升跌。李寧（2331）升1.38%，報92元，是升幅最大的藍籌，友邦（1299）升0.47%，報86元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻8點；匯控（0005）跌4.56%，報45元，是跌幅最大的藍籌，同時，亦是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低87點。
恒生科技指數成份股3隻升，18隻下跌，9隻無升跌。升幅最大的是攜程（9961）開市報229.2元，升1.24%；跌幅最大的是嗶哩嗶哩（9626）開市報595元，跌5.41%。
恒指、科指齊齊出現「死亡交叉」。恒指10天線(25418.66點)跌穿50天線(25285.68點)；科指10天線(6419.97點)跌穿20天線(6421.28點)逼近50天線(6410.52點)。
日清食品（1475）業績。無成交，報5.67元。
三葉草生物製藥（2197）上市，定價為13.38元。開市報13.38元，無升跌。
北京鷹瞳（2251）上市，定價為75.1元。開市報67.6元，跌9.87%。
內地將派員抵港視察能否「通關」，重申港康碼需實名及有用家住址。留意消費股。莎莎國際（0178）開市報1.9元，升1.6%；周生生（0116）開市報11.98元，升1.35%；普拉達（1913）開市報49.15元，升0.82%；六福集團（0590）開市報24.25元，跌0.82%。
中國奧園（3883）奧園健康（3662）聯合公布，正與潛在投資者就出售物管業務作初步商討。奧園見52周低2.45元，開市報2.45元，跌2.78%；奧園健康創上市新低，見3.18元，開市報3.18元，跌14.75%。
東風汽車（0489）上月銷售跌逾兩成。無成交，報7.28元。
許家印在盛京銀行（2066）的持股比例降至不足兩成。盛京銀行無成交，報6.9元。恒大（3333）開市報2.39元，升1.27%。
安踏（2020）高層涉勒索受賄遭刑事拘留。開市報125.3元，升0.48%。
聯想（0992）撤回科創板上市申請決定不變，ISG業務下季扭虧為盈。開市報8.25元，跌0.6%。
中海外（0688）10月合約銷售額跌6%，中海宏洋（0081）跌49%。開市報16.5元，跌0.12%。
澳博（0880）第三季虧損擴大至12.48億，受上葡京開業前開支影響。開市報5.64元，升1.44%。
大酒店（0045）第三季香港半島酒店出租率升至44%，創近兩年新高。開市報7.2元，升0.14%。
碧桂園（2007）10月合同銷售額跌15%。開市報7.05元，無升跌。
銀城國際（1902）10月總合約銷售按年跌三成，錄14.8億人幣。無成交，報2.83元。
粵海置地（0124）：未受三條紅線影響，資產負債率略超過七成。無成交，報0.75元。
中國動向（3818）發盈警，料半年盈轉虧蝕最多8億人幣。開市報0.76元，跌6.17%。
破頂股表現
破頂股包括，栢能集團（1263）創上市新高，見11.86元，開市報11.86元，升4.96%；九龍建業（0034）創52周高，見10.5元，開市報10.5元，升0.57%。
破底股方面
破底股包括，奧園健康（3662）創上市新低，見3.18元，開市報3.18元，跌14.75%；時代鄰里（9928）創上市新低，見3.45元，開市報3.45元，跌1.99%；藥明巨諾（2126）創上市新低，見12.06元，開市報12.06元，跌0.82%；潤泥（1313）見52周低6.12元，開市報6.12元，跌1.45%。
異動股
上升異動股，包括，莊園牧場（1533）開市報7.99元，升5.83%；招金礦業（1818）開市報5.93元，升4.96%；合生（0754）開市報19元，升4.86%；創維集團（0751）開市報5.05元，升3.27%；康臣葯業（1681）開市報3.5元，升3.24%；融信中國（3301）開市報3.11元，升2.98%；H&H國際（1112）開市報17.32元，升2.85%；百融雲（6608）開市報11.98元，升2.04%；IMAX（1970）開市報11.38元，升1.97%。
下跌異動股，包括，奧園健康（3662）創上市新低，見3.18元，開市報3.18元，跌14.75%；中國動向（3818）開市報0.76元，跌6.17%；齊合環保（0976）開市報1.01元，跌5.61%；嗶哩嗶哩（9626）開市報595元，跌5.41%；匯控（0005）開市報45元，跌4.56%；越秀交通基建（1052）開市報4.67元，跌4.5%；康希諾生物（6185）開市報198元，跌3.79%；兗煤（1171）開市報11.62元，跌3.65%；康師傅（0322）開市報15.04元，跌3.47%。
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