同時，內媒亦引述消息人士指，林騰蛟在辭任同時，疑已出售興業銀行部分股份，惟接盤方並非市傳的中國人壽。興業銀行於11月4日有3筆大宗交易，成交均價每股17.19元，總成交額9.97億元，總成交量5800萬股。

陽光城亦在今日披露，控股股東陽光集團再被斬倉，於11月1日至3日，因陽光集團其部分賬戶維持擔保比例低於平倉線，在11月1至3日期間通過集中競價的方式被動減持公司股份8361.25萬股，佔公司總股本的2.02%，超過公司總股本的 1%，在遭斬倉後，最新持股由43.99%降至41.97%。

陽光城今日股價暫再挫1.83%，報2.68元﹔其一隻境內債「21陽城01」暫大跌19%，報72.981元。

此外，受到佳兆業（1638）、中國奧園（3883）接連傳出潛在負面債務消息後，內房境內債紛紛下跌，當中世茂（0813）成重災區，旗下「15世茂02」、「19世茂G1」、「20世茂G1」、「19世茂G2」及「20世茂G2」今日分別暫跌25.81%、20%、16.24%、13.94%、11.23%﹔富力（2777）旗下「16富力04」跌11.25%、融創中國（1918）旗下「20融創01」跌8.54%、禹洲（1628）旗下「19禹洲02」及合景泰富（1813）旗下的「20合景04」分別跌4.3%及3.34%。