港元現報7.7829元貶值7點子，曾貶值最多16點子，報7.7838元，亦曾升值最多3點子，報7.7819元。

短線拆息方面，隔夜HIBOR跌0.55點子至0.03804%；1星期HIBOR跌0.11點子至0.04482%；2星期HIBOR跌0.07點子至0.05071%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR跌0.04點子至0.15821%；6個月期HIBOR跌0.13點子至0.21804%；12個月期HIBOR升0.14點子至0.31786%。

美元指數現報94.396升值0.049點或0.05%。

美元1個月期LIBOR報0.0855%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.021%，終止連續1日擴闊，利差是2021年10月25日後最低，當日差距為-0.021%。

對上一次終止連續1日擴闊，是2021年11月03日，當日利差報-0.0207%。

其他報道

陽光城林騰蛟沽內銀套現10億 世茂境內債挫近2成

林鄭冀明年2月與內地通關 本地零售股普遍向上

北部都會區提出一個月 林鄭月娥拒估算造價 強調「一定物有所值」

騰訊推出員工法定退休後福利

滬深三大指數低開 人行本周實現淨回籠7800億人幣

恒指低開274點 伙科指齊現「死亡交叉」 鷹瞳潛水跌9.8%

佳兆業系4間公司開市前停牌 暫未公布原因

港股ADR跌394點 夜期低水314點 美期亞股向下

內地將派員抵港視察能否「通關」 重申港康碼需實名及有用家住址