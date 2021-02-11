恒指半日跌240點 英意外按兵不動 匯控跌5.2% 北水續流入
文章日期：2021年11月5日 12:20
恒指今早低開274點，高位跌175點，低位跌418點，高低波幅243點。恒指半日跌240點或0.95%，報24985點，成交金額693億元；國指跌70點或0.78%，報8883點。恒生科技指數收報6326點，跌0.76%。
藍籌21隻升，36隻下跌，3隻無升跌。海底撈（6862）升6.46%，收報21.25元，是升幅最大的藍籌，友邦（1299）升1.52%，收報86.9元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻28點；匯控（0005）跌5.2%，收報44.7元，是跌幅最大的藍籌，同時，亦是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低100點。
恒生科技指數成份股9隻升，21隻下跌。升幅最大的是華虹半導體（1347）收報46.65元，升5.54%；跌幅最大的是眾安在綫（6060）見52周低26.2元，收報26.4元，跌5.04%。
恒指科指齊現「死亡交叉」，恒指10天線(25422.1點)跌穿20天線(25442.83點)；科指10天線(6423.09點)跌穿20天線(6422.84點)及50天線(6411.14點)。
北水南下合計淨流入16.89億元，較上日增加82.12%，連續第2日流入，累計流入26.16億元。南水北上合計淨流入4.55億元人民幣，較上日減少62.29%，連續第7日流入，累計流入173.77億元。
英國央行意外按兵不動，匯控（0005）收報44.7元，跌5.2%；渣打（2888）收報47.25元，跌3.57%；友邦（1299）收報86.9元，升1.52%。
陽光城林騰蛟沽內銀套現10億，世茂（0813）境內債挫近2成。世茂集團見52周低10.22元，收報10.24元，跌8.24%。
林鄭冀明年2月與內地通關。本地零售股個別發展，莎莎國際（0178）收報1.82元，跌2.67%；卓悅控股（0653）收報0.189元，跌1.56%；周大福（1929）收報16.88元，跌0.47%；普拉達（1913）收報50.9元，升4.41%；六福集團（0590）收報24元，跌1.84%；東方表行集團（0398）創52周高，見4.72元，收報4.54元，升0.44%；英皇鐘錶珠寶（0887）收報0.207元，升0.49%；依波路（1856）收報2.57元，升6.64%；景福集團（0280）收報0.47元，跌3.09%。
騰訊（0700）推出員工法定退休後福利。收報470.4元，跌2.16%。
日清食品（1475）業績。收報5.65元，跌0.35%。
三葉草生物製藥（2197）上市，定價為13.38元。收報13元，跌2.84%。
北京鷹瞳（2251）上市，定價為75.1元。收報72.5元，跌3.33%。
中國奧園（3883）奧園健康（3662）聯合公布，正與潛在投資者就出售物管業務作初步商討。奧園見52周低2.15元，收報2.19元，跌13.1%；奧園健康創上市新低，見2.74元，收報2.85元，跌23.59%；
東風汽車（0489）上月銷售跌逾兩成。收報7.18元，跌1.37%。
許家印在盛京銀行（2066）的持股比例降至不足兩成。收報6.9元，無升跌。
安踏（2020）高層涉勒索受賄遭刑事拘留。收報125.7元，升0.8%。
聯想（0992）撤回科創板上市申請決定不變，ISG業務下季扭虧為盈。收報8.05元，跌3.01%。
中海外（0688）10月合約銷售額跌6%，中海宏洋（0081）跌49%。中海外收報16.34元，跌1.09%；中海宏洋見52周低3.4元，收報3.48元，跌1.97%。
澳博（0880）第三季虧損擴大至12.48億，受上葡京開業前開支影響。收報5.59元，升0.54%。
大酒店（0045）第三季香港半島酒店出租率升至44%，創近兩年新高。收報7.21元，升0.28%。
碧桂園（2007）10月合同銷售額跌15%。收報6.99元，跌0.85%。
銀城國際（1902）10月總合約銷售按年跌三成，錄14.8億人幣。收報2.79元，跌1.41%。
粵海置地（0124）：未受三條紅線影響，資產負債率略超過七成。見52周低0.69元，收報0.73元，跌2.67%。
中國動向（3818）發盈警，料半年盈轉虧蝕最多8億人幣。收報0.7元，跌13.58%。
破頂股表現
破頂股包括，譚仔國際（2217）創上市新高，見3.69元，收報3.58元，升1.13%；栢能集團（1263）創上市新高，見12.46元，收報11.36元，升0.53%；和譽（2256）創上市新高，見12.54元，收報12.46元，無升跌；東方表行集團（0398）創52周高，見4.72元，收報4.54元，升0.44%；太睿國際控股（1010）創52周高，見3.8元，收報3.8元，升9.51%；旺旺（0151）創52周高，見6.34元，收報6.27元，升0.64%；創維集團（0751）創52周高，見5.2元，收報5.04元，升3.07%；九龍建業（0034）創52周高，見10.56元，收報10.2元，跌2.3%；匯安智能科技（8379）創52周高，見0.178元，收報0.178元，升4.71%。
破底股方面
內房物管股破底，創上市新低的包括，奧園健康（3662）創上市新低，見2.74元，收報2.85元，跌23.59%；恒大物業（6666）創上市新低，見3.72元，收報3.72元，跌2.36%；時代鄰里（9928）創上市新低，見3.32元，收報3.36元，跌4.55%；金科服務（9666）創上市新低，見34.4元，收報34.55元，跌5.73%；建業新生活（9983）創上市新低，見4.71元，收報5.09元，升3.88%；遠洋服務（6677）創上市新低，見3.8元，收報3.89元，跌0.51%；禹洲（1628）創上市新低，見0.78元，收報0.79元，跌4.82%；SOHO中國（0410）創上市新低，見1.83元，收報1.84元，跌0.54%；融信中國（3301）創上市新低，見2.89元，收報2.92元，跌3.31%。
內房物管股破底，創52周低的包括，綠城服務（2869）見52周低7.03元，收報7.17元，跌1.38%；寶龍地產（1238）見52周低4.71元，收報4.86元，跌2.41%；萬科（2202）見52周低17元，收報17元，跌1.51%；招商局置地（0978）見52周低0.81元，收報0.81元，跌3.57%；新城發展（1030）見52周低5.06元，收報5.14元，跌8.7%；世茂集團（0813）見52周低10.22元，收報10.24元，跌8.24%；雅居樂（3383）見52周低5.36元，收報5.46元，跌3.87%；時代中國（1233）見52周低4.54元，收報4.58元，跌4.38%；奧園（3883）見52周低2.15元，收報2.19元，跌13.1%；旭輝（0884）見52周低4.02元，收報4.08元，跌2.39%；富力（2777）見52周低4.17元，收報4.19元，跌4.12%；中駿集團（1966）見52周低2.27元，收報2.28元，跌4.6%；越秀地產（0123）見52周低6.4元，收報6.53元，升0.31%；粤海置地（0124）見52周低0.69元，收報0.73元，跌2.67%；中海宏洋（0081）見52周低3.4元，收報3.48元，跌1.97%。
醫療醫藥股破底，創上市新低的包括，啟明醫療（2500）創上市新低，見31.5元，收報32.55元，跌1.81%；藥明巨諾（2126）創上市新低，見11.66元，收報11.84元，跌2.63%；心通醫療（2160）創上市新低，見4.67元，收報4.73元，跌1.25%；雲頂新耀（1952）創上市新低，見37.8元，收報37.8元，跌2.7%；朝聚眼科（2219）創上市新低，見7.15元，收報7.17元，跌2.85%；華潤醫藥（3320）創上市新低，見3.52元，收報3.52元，跌2.22%；貝康醫療（2170）創上市新低，見8.49元，收報8.58元，跌5.09%。
醫療醫藥股破底，創52周低的包括，翰森製藥（3692）見52周低16.18元，收報16.8元，升2.44%；麗珠醫藥（1513）見52周低25.1元，收報25.25元，跌1.56%；李氏大藥廠（0950）見52周低3.5元，收報3.5元，跌2.78%；平安好醫生（1833）見52周低30.3元，收報30.9元，升0.32%；威高股份（1066）見52周低11.66元，收報11.86元，升0.34%；愛康醫療（1789）見52周低7.13元，收報7.2元，跌0.96%。
其他破底股包括，喆麗控股（2209）創上市新低，見1.13元，收報1.26元，跌3.08%；聯易融（9959）創上市新低，見7.3元，收報7.6元，跌3.55%；睿見教育（6068）創上市新低，見1.23元，收報1.27元，跌0.78%；中原建業（9982）創上市新低，見1.08元，收報1.11元，跌6.72%；高鑫零售（6808）創上市新低，見3.3元，收報3.37元，跌2.6%；宇華教育（6169）見52周低3.21元，收報3.26元，跌0.61%；中國燃氣（0384）見52周低17.72元，收報18.06元，升1.23%；中國擎天軟件（1297）見52周低0.97元，收報0.97元，跌2.02%。
異動股
上升異動股，包括，裕承科金（0279）收報0.31元，升12.73%；聯眾（6899）收報0.51元，升10.87%；衍生集團（6893）收報0.33元，升10%；太睿國際控股（1010）創52周高，見3.8元，收報3.8元，升9.51%；中策（0235）收報0.05元，升8.7%；TOM集團（2383）收報0.67元，升8.06%；東瀛遊（6882）收報0.45元，升7.14%；先瑞達醫療（6669）平上市低位10.8元，收報11.64元，升6.99%；依波路（1856）收報2.57元，升6.64%；海底撈（6862）見52周低19.38元，收報21.25元，升6.46%。
下跌異動股，包括，奧園健康（3662）創上市新低，見2.74元，收報2.85元，跌23.59%；東岳（0189）收報15.2元，跌14.61%；中國動向（3818）收報0.7元，跌13.58%；奧園（3883）見52周低2.15元，收報2.19元，跌13.1%；寶寶樹集團（1761）收報0.63元，跌10%；恒騰（0136）收報2.11元，跌9.83%；新城發展（1030）見52周低5.06元，收報5.14元，跌8.7%；飛思達科技（1782）收報0.325元，跌8.45%；世茂集團（0813）見52周低10.22元，收報10.24元，跌8.24%；中國宏橋（1378）收報7.17元，跌7.84%；泰加保險（6161）收報0.61元，跌7.58%。