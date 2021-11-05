計葵生認為，政策的調整是為了進一步完善金融科技行業的發展，為提升金融服務可得性等社會議題奠定新基礎。而反壟斷、數據安全、個人信息保護、促進共同富裕等議題長期以來都是社會與行業關注的焦點，至於受到廣泛關注的在金融科技領域發生的監管趨勢，已經持續了較長一段時間，並日趨成熟，多種因素正合力推進金融科技行業健康發展，同時規範競爭標準。

他直言，只有持合資格牌照及資金充裕的平台才會在新的監管趨勢下取得成功，又相信未來科技平台及傳統渠道之間會有更多合作，平台間的協同會進一步增強。隨著大灣區配套政策的落實，內地與香港在金融領域的「互聯互通」將進一步加深，而香港在其中將扮演更舉足輕重的角色；他認為在3至5年後，對於專注提供財富管理相關技術服務的企業而言，金融科技可佔業務規模達10%至20%。

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