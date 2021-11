麥當勞表示,18歲以上的美國顧客只要在11月1日至7日期間,在Twitter 追蹤 @McDonalds,並轉發幸運抽獎邀請函帖文,即享中獎的機會。

麥當勞將在11月12日抽出得獎者,名額十名,他們將會獲得 McRib NFT 作爲珍藏。麥當勞指,每份NFT獎品零售價值(Approximate Retail Value)料為20美元。

i present to u the most important NFT. RT for a chance to win one of ten exclusive #McRibNFT

no purch. nec. 50 U.S./DC, 18+ only. winners need crypto wallet to receive NFT. rules: https://t.co/2QRhsPlpur pic.twitter.com/KYmWI67PhG— McDonald's (@McDonalds) November 1, 2021