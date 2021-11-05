大市成交金額1283億元，較上日增加8.2%；國指跌132點或1.48%，報8820點。恒生科技指數收報6276點，跌1.55%。

藍籌24隻升，34隻下跌，2隻無升跌。海底撈（6862）升5.46%，收報21.05元，是升幅最大的藍籌，友邦（1299）升0.64%，收報86.15元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻12點；中石油（0857）跌4.97%，收報3.44元，是跌幅最大的藍籌。美團（3690）跌3.22%，收報276.8元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低76點。

恒生科技指數成份股6隻升，23隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是舜宇（2382）收報221.2元，升3.85%；跌幅最大的是嗶哩嗶哩（9626）收報595元，跌5.41%。

恒指10天線(25410.65點)跌穿20天線(25437.11點)，向下逼近50天線(25284.08點)；科指10天線(6418.06點)跌穿20天線(6420.32點)，逼近50天線(6410.14點)。

北水南下合計淨流入8.81億元，較上日減少5.02%，連續第2日流入，累計流入18.08億元，對上一次連續2日淨流入是10月21日。南水北上合計淨流出5.99億元人民幣，終止連續6日流入。

三大指數即日表現

恒指曾跌最多1.99%，是10月4日後最大跌幅，當日跌幅為2.72%。今低見24724.39點，是10月8日24595.58點後最低。今日收市價，是10月8日後收市新低，當日報24837.85點。

科指曾跌最多2.05%，是11月1日後最大跌幅，低見6244.66點，是11月3日後最低。

國指曾跌最多2.05%，是10月27日後最大跌幅，當日跌幅為2.13%。今低見8769.93點，是10月8日8676.52點後最低。今日收市價，是10月8日後收市新低，當日報8775.65點。

一周表現

恒指本周累跌2%或506點，跌幅是10月29日後最大，當時收市跌幅為2.87%；恒指連跌2周，對上一次連跌2周，是9月24日；本周表現最佳的是李寧（2331），累升7.51%，其次為舜宇（2382）及比亞迪（1211），分別升5.23%及4.86%。而表現最差的是藥明生物（2269），累跌13.94%，其次為信義光能（0968）及龍湖（0960），分別跌13.64%及10.71%。

國指本周累跌1.57%或140點，跌幅是10月29日後最大，當時收市跌幅為4.22%；國指連跌2周，對上一次連跌2周，是9月24日；本周表現最佳的是李寧（2331），累升7.51%，其次為舜宇（2382）及比亞迪（1211），分別升5.23%及4.86%。而表現最差的是融創中國（1918），累跌18.02%，其次為龍湖集團（0960）及碧桂園服務（6098），分別跌10.71%及9.01%。

科指本周累跌1.56%或99點，跌幅是10月29日後最大，當時收市跌幅為5.6%；科指連跌2周，對上一次連跌2周，是9月24日；本周表現最佳的是華虹半導體（1347），累升16.96%，其次為比亞迪電子（0285）及舜宇（2382），分別升7.13%及5.23%。而表現最差的是平安好醫生（1833），累跌17.97%，其次為微盟（2013）及明源雲（0909），分別跌15.75%及10.98%。

午後消息股表現

佳兆業（1638）據報出售18個深圳項目，值818億，爭取明年底前完成。華潤置地（1109）等央企國企，據報擬接手佳兆業深圳部分舊改項目。佳兆業停牌，潤地收報28.45元，跌1.22%；中海外（0688）收報16.36元，跌0.97%。

世茂（0813）：與陸家嘴信託合作正常 無逾期或面臨延期償付事項。見52周低9.44元，收報9.68元，跌13.26%。

今早及隔晚消息股表現

英國央行意外按兵不動，匯控（0005）收報45.45元，跌3.61%；渣打（2888）收報47.3元，跌3.47%。友邦（1299）收報86.15元，升0.64%。

陽光城林騰蛟沽內銀套現10億，世茂境內債挫近2成。內房普遍向下，雅居樂（3383）見52周低5.24元，收報5.28元，跌7.04%；中駿集團（1966）見52周低2.2元，收報2.24元，跌6.28%。

林鄭冀明年2月與內地通關。本地零售股個別發展，莎莎國際（0178）收報1.83元，跌2.14%；周大福（1929）收報16.68元，跌1.65%；普拉達（1913）收報50.3元，升3.18%；六福集團（0590）收報23.85元，跌2.45%；周生生（0116）收報11.48元，跌2.88%。

日清食品（1475）首三季少賺12%。收報5.73元，升1.06%。

三葉草生物製藥（2197）上市，定價為13.38元。收報12.98元，跌2.99%。

北京鷹瞳（2251）上市，定價為75.1元。報68元，跌9.33%。；

中國奧園（3883）奧園健康（3662）聯合公布，正與潛在投資者就出售物管業務作初步商討。奧園見52周低2.12元，收報2.19元，跌13.1%；奧園健康創上市新低，見2.74元，收報3.14元，跌15.82%。

東風汽車（0489）上月銷售跌逾兩成。9)收報7.19元，跌1.24%。

許家印在盛京銀行（2066）的持股比例降至不足兩成。盛京銀行收報6.9元，無升跌；恒大（3333）收報2.3元，跌2.54%。恒大物業（6666）創上市新低，見3.69元，收報3.73元，跌2.1%；恒大汽車（0708）收報3.3元，跌7.82%。

安踏（2020）高層涉勒索受賄遭刑事拘留。收報125.1元，升0.32%。

聯想（0992）撤回科創板上市申請決定不變，ISG業務下季扭虧為盈。收報8.06元，跌2.89%。

中海外（0688）10月合約銷售額跌6%，中海宏洋（0081）跌49%。中海外收報16.36元，跌0.97%；中海宏洋見52周低3.4元，收報3.45元，跌2.82%。

澳博（0880）第三季虧損擴大至12.48億，受上葡京開業前開支影響。收報5.64元，升1.44%。

大酒店（0045）第三季香港半島酒店出租率升至44%，創近兩年新高。收報7.2元，升0.14%。

碧桂園（2007）10月合同銷售額跌15%。收報6.85元，跌2.84%。

銀城國際（1902）10月總合約銷售按年跌三成，錄14.8億人幣。收報2.7元，跌4.59%。

粵海置地（0124）：未受三條紅線影響，資產負債率略超過七成。見52周低0.69元，收報0.74元，跌1.33%。

中國動向（3818）發盈警，料半年盈轉虧蝕最多8億人幣。收報0.71元，跌12.35%。

破頂股表現

破頂股包括，譚仔國際（2217）創上市新高，見3.69元，收報3.51元，跌0.85%；栢能集團（1263）創上市新高，見12.46元，收報10.6元，跌6.19%；和譽（2256）創上市新高，見12.54元，收報12.46元，無升跌；東方表行集團（0398）創52周高，見4.72元，收報4.55元，升0.66%；仁天科技控股（0885）停牌；太睿國際控股（1010）創52周高，見3.83元，收報3.7元，升6.63%；旺旺（0151）創52周高，見6.34元，收報6.26元，升0.48%；裕承科金（0279）創52周高，見0.335元，收報0.29元，升5.45%；創維集團（0751）創52周高，見5.33元，收報5.13元，升4.91%；九龍建業（0034）創52周高，見10.56元，收報10.3元，跌1.34%；中國高精密（0591）停牌；匯安智能科技（8379）創52周高，見0.206元，收報0.198元，升16.47%。

破底股方面

內房物管股破底，創上市新低的包括，奧園健康（3662）創上市新低，見2.74元，收報3.14元，跌15.82%；恒大物業（6666）創上市新低，見3.69元，收報3.73元，跌2.1%；時代鄰里（9928）創上市新低，見3.28元，收報3.32元，跌5.68%；金科服務（9666）創上市新低，見31.55元，收報34.4元，跌6.14%；建業新生活（9983）創上市新低，見4.71元，收報4.9元，無升跌；遠洋服務（6677）創上市新低，見3.8元，收報3.88元，跌0.77%；禹洲（1628）創上市新低，見0.78元，收報0.79元，跌4.82%；SOHO中國（0410）創上市新低，見1.83元，收報1.85元，無升跌；融信中國（3301）創上市新低，見2.83元，收報2.94元，跌2.65%。

內房物管股破底，創52周低的包括，綠城服務（2869）見52周低7.03元，收報7.12元，跌2.06%；寶龍地產（1238）見52周低4.71元，收報4.84元，跌2.81%；萬科（2202）見52周低16.84元，收報17.02元，跌1.39%；招商局置地（0978）見52周低0.81元，收報0.81元，跌3.57%；新城發展（1030）見52周低5.06元，收報5.49元，跌2.49%；世茂集團（0813）見52周低9.44元，收報9.68元，跌13.26%；雅居樂（3383）見52周低5.24元，收報5.28元，跌7.04%；時代中國（1233）見52周低4.4元，收報4.48元，跌6.47%；奧園（3883）見52周低2.12元，收報2.19元，跌13.1%；旭輝（0884）見52周低4.02元，收報4.07元，跌2.63%；富力（2777）見52周低4.11元，收報4.18元，跌4.35%；金地商置（0535）見52周低0.73元，收報0.74元，跌1.33%；中駿集團（1966）見52周低2.2元，收報2.24元，跌6.28%；越秀地產（0123）見52周低6.4元，收報6.55元，升0.61%；粤海置地（0124）見52周低0.69元，收報0.74元，跌1.33%；中海宏洋（0081）見52周低3.4元，收報3.45元，跌2.82%。

醫療醫藥股破底，創上市新低的包括，啟明醫療（2500）創上市新低，見31.5元，收報35.6元，升7.39%；藥明巨諾（2126）創上市新低，見11.66元，收報11.76元，跌3.29%；心通醫療（2160）創上市新低，見4.65元，收報4.76元，跌0.63%；雲頂新耀（1952）創上市新低，見36.5元，收報38.2元，跌1.67%；嘉和生物（6998）創上市新低，見8.78元，收報8.82元，跌3.92%；朝聚眼科（2219）創上市新低，見7.13元，收報7.2元，跌2.44%；華潤醫藥（3320）創上市新低，見3.5元，收報3.51元，跌2.5%；貝康醫療（2170）創上市新低，見8.49元，收報8.73元，跌3.43%。

醫療醫藥股破底，創52周低的包括，翰森製藥（3692）見52周低16.18元，收報16.6元，升1.22%；中生製藥（1177）見52周低5.46元，收報5.49元，跌2.66%；麗珠醫藥（1513）見52周低25.1元，收報25.25元，跌1.56%；李氏大藥廠（0950）見52周低3.45元，收報3.46元，跌3.89%；平安好醫生（1833）見52周低30.3元，收報31.05元，升0.81%；威高股份（1066）見52周低11.66元，收報11.86元，升0.34%。

科技股破底，創上市新低的包括，喆麗控股（2209）創上市新低，見1.13元，收報1.3元，無升跌；聯易融（9959）創上市新低，見7.3元，收報7.42元，跌5.84%。

其他破底股包括，睿見教育（6068）創上市新低，見1.23元，收報1.25元，跌2.34%；思考樂教育（1769）創上市新低，見1.3元，收報1.32元，跌2.94%；華南城（1668）創上市新低，見0.52元，收報0.53元，跌1.85%；中原建業（9982）創上市新低，見1.04元，收報1.15元，跌3.36%；高鑫零售（6808）創上市新低，見3.23元，收報3.28元，跌5.2%；宇華教育（6169）見52周低3.1元，收報3.2元，跌2.44%；中國燃氣（0384）見52周低17.68元，收報17.82元，跌0.11%。

異動股

上升異動股，包括，匯安智能科技（8379）創52周高，見0.206元，收報0.198元，升16.47%；太陽國際（8029）收報0.8元，升14.29%；衍生集團（6893）收報0.33元，升10%；啟明醫療（2500）創上市新低，見31.5元，收報35.6元，升7.39%；太睿國際控股（1010）創52周高，見3.83元，收報3.7元，升6.63%；先瑞達醫療（6669）平上市低位10.8元，收報11.6元，升6.62%；聯眾（6899）收報0.49元，升6.52%；海底撈（6862）見52周低19.38元，收報21.05元，升5.46%。

下跌異動股，包括，奧園健康（3662）創上市新低，見2.74元，收報3.14元，跌15.82%；東岳（0189）收報15.18元，跌14.72%；世茂集團（0813）見52周低9.44元，收報9.68元，跌13.26%；恒騰（0136）收報2.03元，跌13.25%；奧園（3883）見52周低2.12元，收報2.19元，跌13.1%；比高（8220）收報0.04元，跌13.04%；寶寶樹集團（1761）收報0.61元，跌12.86%；中國動向（3818）收報0.71元，跌12.35%；南方錳業（1091）收報0.93元，跌11.43%；新晨中國動力（1148）收報0.94元，跌10.48%；偉俊集團控股（1013）收報0.06元，跌10.45%。