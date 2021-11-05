大行引述澳博指上葡京明年第二季達EBITDA盈虧平衡
文章日期：2021年11月5日 18:02
包括瑞銀及匯豐等多間大行發表報告指，澳門博彩（0880）旗下上葡京，有望於明年第二季實現除息稅、折舊及攤銷前盈利（EBITDA）盈虧平衡，並預期該項目會分段開業，當中擬在今年第四季推出Karl Lagerfeld酒店271間客房及商場內的八佰伴百貨店，另在明年首季起推出共有271間客房的Palazzo Versace酒店、天際娛樂場（Sky Casino）、免稅店及上葡京酒店餘下客房。儘管澳博預期上葡京明年第二季可達EBITDA盈虧平衡，不過中信里昂持不同意見，認為最快要到第四季才達致EBITDA盈虧平衡。
中信里昂料明年第四季始達致EBITDA收支平衡
匯豐的報告還指，上葡京連同開業前費用，今年第三季度日均的營運開支約600萬元，並引述澳博管理層指，到第四季日均營運開支會升至600萬至650萬元。隨著推出成本節約措施，撇除上葡京，澳博現有物業的營運開支，已由去年第三季日均達1300萬元，降至今年第三季日均約1140萬元。公司管理層對獲得政府繼續發牌方面有信心。摩根大通形容，澳博的節約措施已比新冠肺炎疫情前的日均營運開支降低20%至25%，和同業相若，並有逾1400名職工轉職至上葡京。
據摩根大通報告，上葡京的娛樂場目前經營500間客房、190張中場賭枱及700部角子機。該行估算建設上葡京的最終費用約390億元，與原來預算差不多。花旗則稱，上葡京的酒店入住率到11月已介乎40%至45%，第四季攤分的開業前費用為2億元，料較第三季的3億元為少，整體上葡京職工約4000人。
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