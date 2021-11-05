集團指，其中部份門店僅暫時停止營業作重整、擇機重開，相關休整週期最長不超過兩年；是次調整計劃不會涉及裁員，並會妥善安頓門店員工。

此外，為改善集團經營表現，董事會決定開展由集團執行董事、副首席執行官楊利娟負責領導的「啄木鳥計劃」，包括持續關注經營業績不佳的門店，包括海外門店，並相應採取改善措施；重建並強化本集團部份職能部門；適時收縮集團業務擴張計劃等。

集團強調，若門店平均每天翻枱率低於4次，原則上不會規模化開設新門市。翻查集團中期業績，期內整體同店平均翻枱率每天僅達3.4次，其中內地二線、三線及以下城市等主要市場，期內平均同店平均翻枱率每天亦只見3.5次。

海底撈今日收升5.5%報21.05元，全日成交5.31億元。

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