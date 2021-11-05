萬科旗下的「萬物云」主業為物業服務，截至2021年中的營收為103.83億元人民幣（下同），營業利潤為10.43億元﹔2020財年營收為182.04億元，營業利潤為17.2億元。

萬科指，是次分拆上市有助於突出公司在空間科技服務領域的發展優勢，提高公司及萬物云的持續運營能力，釋放其內在價值，同時有利於本公司向開發、經營、服務并重的轉型發展。

分拆「萬物云」境外上市後，公司仍將繼續保持對「萬物云」的控股權，不會對公司其他業務板塊的持續經營運作構成任何實質性不利影響，不影響公司獨立上市地位。通過本次分拆上市，可以有效增強萬物云的資本實力，並擁有獨立的資本運作平台以及投資者基礎，為其業務發展提供更為多元化的融資渠道，提升「萬物云」競爭優勢，同時符合公司股東的整體利益。

今「萬物云」上市事宜，尚需經中證監、聯交所等審核。

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