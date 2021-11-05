萬科宣布分拆雲業務於香港上市
文章日期：2021年11月5日 20:08
萬科（2202）（深）（000002）屢傳分拆旗下物管業務「萬物云」上市後，今日終在A股公布，以表決方式審議通過了擬分拆旗下子公司萬物云空間科技服務於聯交所上市，上市時間則根據境外資本市場狀況、審批進展及其他情況決定。
萬科旗下的「萬物云」主業為物業服務，截至2021年中的營收為103.83億元人民幣（下同），營業利潤為10.43億元﹔2020財年營收為182.04億元，營業利潤為17.2億元。
萬科指，是次分拆上市有助於突出公司在空間科技服務領域的發展優勢，提高公司及萬物云的持續運營能力，釋放其內在價值，同時有利於本公司向開發、經營、服務并重的轉型發展。
分拆「萬物云」境外上市後，公司仍將繼續保持對「萬物云」的控股權，不會對公司其他業務板塊的持續經營運作構成任何實質性不利影響，不影響公司獨立上市地位。通過本次分拆上市，可以有效增強萬物云的資本實力，並擁有獨立的資本運作平台以及投資者基礎，為其業務發展提供更為多元化的融資渠道，提升「萬物云」競爭優勢，同時符合公司股東的整體利益。
今「萬物云」上市事宜，尚需經中證監、聯交所等審核。
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