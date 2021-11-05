即時財經新聞

萬科宣布分拆雲業務於香港上市

文章日期：2021年11月5日 20:08

萬科（2202）（深）（000002）屢傳分拆旗下物管業務「萬物云」上市後，今日終在A股公布，以表決方式審議通過了擬分拆旗下子公司萬物云空間科技服務於聯交所上市，上市時間則根據境外資本市場狀況、審批進展及其他情況決定。

萬科旗下的「萬物云」主業為物業服務，截至2021年中的營收為103.83億元人民幣（下同），營業利潤為10.43億元﹔2020財年營收為182.04億元，營業利潤為17.2億元。

萬科指，是次分拆上市有助於突出公司在空間科技服務領域的發展優勢，提高公司及萬物云的持續運營能力，釋放其內在價值，同時有利於本公司向開發、經營、服務并重的轉型發展。

分拆「萬物云」境外上市後，公司仍將繼續保持對「萬物云」的控股權，不會對公司其他業務板塊的持續經營運作構成任何實質性不利影響，不影響公司獨立上市地位。通過本次分拆上市，可以有效增強萬物云的資本實力，並擁有獨立的資本運作平台以及投資者基礎，為其業務發展提供更為多元化的融資渠道，提升「萬物云」競爭優勢，同時符合公司股東的整體利益。

今「萬物云」上市事宜，尚需經中證監、聯交所等審核。

其他報道

輝瑞申請口服治新冠肺炎用藥作緊急使用  盤前股價曾抽高11%

優矩互動UJU暗盤收跌4.78% 每手帳面蝕320元

海底撈：今年底前關停300家虧損門店

太古廣場、太古城中心零售額連升三季

業界指「商業數據通」有助監管科技發展

當代置業：已委任財務顧問評估資本結構及探索補救方案

路透社：馬雲2017年未經報備會晤特朗普 曾惹惱中央

大行引述澳博指上葡京明年第二季達EBITDA盈虧平衡

恒大賣飛機套現半億 正覓買家購其2億美元空巴

澳門2022年財政預算料明年賭收達1300億

雅居樂首十個月預售金額升8%

恒大兩日沽3.3億股恒騰 套現7.17億元

北京法院判中國「无印良品」勝訴　日本「無印良品」須賠40萬人幣

百大集團：花樣年項目逾期未收到按期償還的本息

Hertz據報與特斯拉就交付新車時間談判