許世壇又指，公司的投資者關係負責人最近辭職是轉投另一行業，屬正常的人事變動，投資者不應將此與世茂遇到的挑戰聯繫起來。

許世壇又澄清，在世茂集團層面並無任何理財產品（WMP），但在一些合資或聯營項目可能有一些風險敞口。不過規模體量並不會很大。而鑒於股價和債券價格大跌，管理層表示，世茂今天已經執行了部分債券及股票回購。

債務方面，世茂已償還其今年需償還的離岸債務，尚有一筆10億美元的美元債於2022年7月到期，以及私募貸款7億美元將於2022年4月到期。公司亦有約150億元人民幣的銀行貸款於2021年上半年至2022年上半年到期，2021年上半年至2022年上半年期間的到期總借貸約260億元人民幣。

在岸方面，明年中之前到期借款總額為190億元人民幣，其中包括100 億元人民幣的銀行貸款， 48 億元人民幣的信托貸款和資產支持證券 (ABS)，以及人民幣 40 億元人民幣公司債。

綜合上述，世茂總債務約為440 億元人民幣，該行估計世茂截至今年6月底的現金約 500 億元人民幣（扣除受限制的現金），可用於償還債務。同時，根據該行此前與管理層的溝通，世茂的合資及聯營公司的總債務為500億-600億元人民幣，或應佔債務約150億-180億元人民幣，按其平均持股比例約為30%計算得出。由於這些項目的透明度較低，該行理解此為投資者更關心的領域。

該行認為，世茂違約的機會並非如其債、股價所跌之大，維持「買入」評級，目標價24.6元。

記者：方楚茵