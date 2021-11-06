除此以外，消息亦帶動航空股和郵輪股，美國環球航空業ETF（美：JETS）上升6.39%，皇家加勒比郵輪（美：RCL）和嘉年華（美：CCL）分別升8.98%和8.35%。New Vines Capital董事總經理Andre Bakhos認為，從股價反映，新藥對於旅遊和交通等行業，似乎是真正的游戲規則改變者。

不過多隻疫苗股則急跌，莫德納（美：MRNA）跌16.56%，為標普500指數表現最差個股，早前亦公布新冠肺炎口服藥研發數據的默沙東（美：MRK）回吐9.86%。受惠於防疫封城的個股亦下跌，家居健身用品股Peloton（美：PTON）在周四收市後公布的業績差過預期，同時因為預期需求減少，對本財年的收入預期差過市場預期，昨日急跌35.35%。Netflix（美：NFLX）周五回吐3.39%，電商股Chewy（美：CHWY）和Etsy（美：ETSY）則分別跌6.56%和4.11%。

美股整體延續強勢，美國10月份就業增長好過預期，標普500指數和納指連續7個交易日創收市新高，標指上升0.37%，報4697點，納指上升0.2%，報15971點，道指上升0.56%，報36327點。總結全周，聯儲局雖然在周中宣布在本月內開始減少買債，不過納指仍升3.05%，標指升2%，道指升1.42%，連續五周上升。

恒指夜期未有受惠美股上升，收報24721點，下跌147點或0.59%，低水150點，ADR港股比例指數收報24689點，下跌0.73%。納斯達克金龍中國指數下跌1.96%，報10678點，阿里巴巴（9988）美股折合報154港元，較港股收跌3.69%，京東（9618）美股折合報302.17港元，較港股收跌2.46%。