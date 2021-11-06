市場監管總局要求雙十一促銷禁「先提價後打折」
文章日期：2021年11月6日 16:11
「雙十一」網路集中促銷活動在即，市場監管總局向全國網際網路平台企業和各地市場監管部門下發工作提示，要求嚴格規範促銷行為，禁止採取「先提價後打折」、虛構原價、不履行價格承諾等違法方式開展促銷。
市場監管總局指，《關於規範「雙十一」網路促銷經營活動的工作提示》，旨在規範促銷經營行為，切實維護「雙十一」期間網路交易市場秩序，保護消費者合法權益。
《工作提示》主要包括8個方面內容，包括嚴格落實主體責任；嚴格規範促銷行為；嚴格規範廣告發布行為；嚴格禁止不正當競爭行為；嚴格防範經營假冒偽劣商品行為；嚴格禁止銷售違法違禁商品；妥善化解網路消費糾紛；以及強化政企溝通協作。
市場監管總局同時要求屬地市場監管部門加強指導，通過線下約談、線上指導和宣傳教育等方式，督促指導平台企業履行法定義務，落實主體責任；強化監測監管，嚴厲查處違法違規行為，暢通投訴舉報渠道，保護消費者合法權益，規範網路交易市場秩序。
市場監管部門提示，「雙十一」期間，消費者應當理性消費，同時提高維權意識，遇到侵權行為應當及時向平台企業或市場監管部門投訴舉報。