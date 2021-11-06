市場監管總局指，《關於規範「雙十一」網路促銷經營活動的工作提示》，旨在規範促銷經營行為，切實維護「雙十一」期間網路交易市場秩序，保護消費者合法權益。

《工作提示》主要包括8個方面內容，包括嚴格落實主體責任；嚴格規範促銷行為；嚴格規範廣告發布行為；嚴格禁止不正當競爭行為；嚴格防範經營假冒偽劣商品行為；嚴格禁止銷售違法違禁商品；妥善化解網路消費糾紛；以及強化政企溝通協作。

市場監管總局同時要求屬地市場監管部門加強指導，通過線下約談、線上指導和宣傳教育等方式，督促指導平台企業履行法定義務，落實主體責任；強化監測監管，嚴厲查處違法違規行為，暢通投訴舉報渠道，保護消費者合法權益，規範網路交易市場秩序。

市場監管部門提示，「雙十一」期間，消費者應當理性消費，同時提高維權意識，遇到侵權行為應當及時向平台企業或市場監管部門投訴舉報。