巴郡第三季現金儲備1492億美元 創紀錄
文章日期：2021年11月6日 22:30
「股神」巴菲特旗下投資旗艦巴郡（美：BRK.B）公布第三季業績，公司截至第三季末的現金儲備為1492億美元，超越2020年初水平創歷來新高。本季巴郡已投入76億美元進行回購，為2018年放寬回購規則以來第三高，今年以來合共回購了202億美元，不過巴郡所持現金仍創新高。巴郡近兩年未有進行大額收購，巴菲特曾向股東提及希望進行收購，不過其他公司的股價過高。
第三季巴郡營運利潤為64.66億美元，按年上升18.03%，首三季則為201.7億美元，按年上升19.34%。營運利潤第三季上升主要來自鐵路、公用和能源業務，按年上升10.64%至30.34億美元，來自消費者對產品的強勁需求。不過保險承保的虧損則擴大2.68倍至7.84億美元，主要來自災難賠償期內達17億美元，此外車險亦因為司機回復上路駕駛，增加賠償頻率。
巴郡第三季純利按年下跌65.68%至103.44億美元，首三季則上升6.28倍至501.49億美元，變化主要來自總值3110億美元投資組合的資產波動，該行指投資波動的損益通常並沒有意義。
巴郡B股上周五收報287.88美元，上升0.07%，甚少成交的A股（美：BRK.A）則收報434萬元，上升0.21%。