陳茂波：今年度財赤將遠低於年初時估算
文章日期：2021年11月7日 13:29
財政司長陳茂波在網誌中透露，正籌備開展下年度財政預算案的諮詢工作，並預計今年度的財政赤字將遠低於年初時的估算，主要受惠於出口暢旺和疫情逐步受控，本港經濟逐步改善，電子消費券為餐飲、零售和服務業市道帶來提振作用，以及部份市區優質地段地皮高價售出、市場對樓市前景情緒偏向正面，發展商因而更積極補地價以發展用地，令相關收入達歷史新高，（截至10月底逾400億元）；加上上半年樓市、股市暢旺，物業及股票印花稅收入亦高於預期。
但陳茂波指，政府之前承諾的一些牽涉大額經常開支的措施，例如60至64歲人士的2元乘車優惠、放寬領取長者生活津貼條件及為低收入人士代供強積金等，其財政影響在未來的財政年度才會反映出來。
政府為應對過去兩年的疫情和經濟下行，政府採取了力度甚大的逆周期措施以緩減經濟下行對市民及企業帶來的壓力，包括多年來坊間俗稱「派糖」的「一次過措施」，例如退稅、退差餉等。在香港稅基狹窄下，意味受惠於退稅的人數佔總人口的比率相對有限。而即使部份市民居於自置物業，但不少租樓的小市民，未能受惠於退差餉。可以說，推行每項一次過措施，既需考慮行政上的可執行性和效率，也要考慮「覆蓋寬廣度」和「是否公平」等問題。
他指，未來的資源籌措和運用有幾個要素是必須的，包括讓市民看得見、感受得到、有獲得感的項目；讓基層市民更能受惠，朝著更公平地分享經濟成果，推動「共同富裕」的方向努力；推動香港經濟有更強、更全面、更鞏固的增長動力，目標是力求增加優質就業機會，提升打工仔的收入；以及推動疏解深層次的住屋和貧富懸殊矛盾。