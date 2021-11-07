但陳茂波指，政府之前承諾的一些牽涉大額經常開支的措施，例如60至64歲人士的2元乘車優惠、放寬領取長者生活津貼條件及為低收入人士代供強積金等，其財政影響在未來的財政年度才會反映出來。

政府為應對過去兩年的疫情和經濟下行，政府採取了力度甚大的逆周期措施以緩減經濟下行對市民及企業帶來的壓力，包括多年來坊間俗稱「派糖」的「一次過措施」，例如退稅、退差餉等。在香港稅基狹窄下，意味受惠於退稅的人數佔總人口的比率相對有限。而即使部份市民居於自置物業，但不少租樓的小市民，未能受惠於退差餉。可以說，推行每項一次過措施，既需考慮行政上的可執行性和效率，也要考慮「覆蓋寬廣度」和「是否公平」等問題。

他指，未來的資源籌措和運用有幾個要素是必須的，包括讓市民看得見、感受得到、有獲得感的項目；讓基層市民更能受惠，朝著更公平地分享經濟成果，推動「共同富裕」的方向努力；推動香港經濟有更強、更全面、更鞏固的增長動力，目標是力求增加優質就業機會，提升打工仔的收入；以及推動疏解深層次的住屋和貧富懸殊矛盾。