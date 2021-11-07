領展表示，今次收購的三個物業包括Queen Victoria Building（QVB）、The Galeries及The Strand Arcade，涉及收購價分別為2.771億、1.499億及1.112億澳元。領展將會以內部資金及債務融資安排支付今次收購。根據集團截至今年3月31日財務狀況，交易完成後，領展債務對資產總值比率將由20.1%上升至21.4%。

領展行政總裁王國龍表示，今次收購的物業組合位於悉尼中央商務區及澳洲最受歡迎的零售區之一，擁有多元化的商戶組合，而且人流暢旺。據領展於今年10月25日提供的估值報告，物業組合出租率維持在94.3%的理想水平。

據領展提供資料，QVB是19世紀歷史建築，是僅次於悉尼歌劇院的市內第二大觀光景點，The Strand Arcade同樣是歷史建築，主力為當地消費者提供獨特的商戶組合；而The Galeries則定位為匯集潮流品牌、藝術和餐飲的時尚文化大型購物中心。