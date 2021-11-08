港股ADR升35點 夜期低水150點 外圍普跌 騰訊、領展本周業績
文章日期：2021年11月8日 08:50
美股向上，港股ADR升35點或0.14%，報24905點，即月恒指夜期跌147點，低水150點，報24721點。
個股ADR普遍向上，騰訊（0700）ADR升0.26%，折合報468.63元；阿里巴巴（9988）升0.28%，折合報160.35元；美團（3690）升0.47%，折合報278.1元；匯控（0005）升0.2%，折合報45.54元；建行（0939）升0.73%，折合報5.21元。
道期現跌0.082%；標期現跌0.16%；納期現跌0.26%。日股現升0.21%，韓股現跌0.86%，澳股現跌0.09%。
今日焦點股份可留意：
多間公司本周公布業績，包括騰訊（0700）、領展（0823）、瑞聲（2018）、中芯（0981）、華虹半導體（1347）等。
Uju Holding（1948）今上市，定價6.7元。
世茂（0813）10月合約銷售跌32%。另又向投資界表示，融資倘惡化或售滬港資產。
融創服務（1516）18億元人幣，向融創（1918）購融創文旅管理公司。另融創中國上月賣樓收入跌28%。
領展（0823）斥近31億購三澳洲商場。
百富環球（0327）據報被指銷售點設備向中國未知第三方傳加密數據。
宏利（0945）宣布加派季度息18%，啟動回購3900萬股。
卓珈（1827）發盈喜，料中期轉賺不少於5000萬元。
萬科（2202）宣布分拆雲業務於香港上市。
海底撈（6862）：今年底前關停300家虧損門店。
太古地產（1972）：太古廣場、太古城中心零售額連升三季。
當代置業（1107）：已委任財務顧問評估資本結構及探索補救方案。
路透社：阿里巴巴（9988）馬雲2017年未經報備會晤特朗普，曾惹惱中央。
大行引述澳博（0880）指上葡京明年第二季達EBITDA盈虧平衡。
恒大（3333）賣飛機套現半億，正覓買家購其4億美元空巴。
雅居樂（3383）首十個月預售金額升8%。
恒大兩日沽3.3億股恒騰（0136），套現7.17億元。
融信中國（3301）：已償還下周五到期16億人幣境內債息。