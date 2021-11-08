藍籌19隻升，22隻下跌，19隻無升跌。銀娛（0027）升4.89%，報44元，是升幅最大的藍籌，同時，亦是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻8點；藥明生物（2269）跌3.83%，報98元，是跌幅最大的藍籌。阿里巴巴（9988）跌2.44%，報156元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低48點。

恒生科技指數成份股7隻升，16隻下跌，7隻無升跌。升幅最大的是同程藝龍（0780）開市報17.78元，升7.24%；跌幅最大的是百度（9888）開市報155.5元，跌2.63%。

恒指10天線(25271.8點)上日跌穿20天線(25439.2點)，今逼近50天線(25264.39點)。科指10天線(6367.41點)則於上日已跌穿20天線(6423.63點)及50天線(6405.98點)。

多間公司公布業績，績前表現如下，騰訊（0700）開市報460元，跌1.58%；領展（0823）開市報69.25元，升0.8%；瑞聲（2018）開市報31.8元，跌0.62%；中芯國際（0981）開市報23.05元，無升跌；華虹半導體（1347）開市報45.85元，無升跌。

Uju Holding（1948）今上市，定價6.7元。開市報6.7元，無升跌。

世茂（0813）10月合約銷售跌32%。另又向投資界表示，融資倘惡化或售滬港資產。開市報9.9元，升2.27%。

融創服務（1516）18億元人幣，向融創（1918）購融創文旅管理公司。另融創中國上月賣樓收入跌28%。融創服務開市報14.62元，升3.98%。融創開市報14.02元，升2.04%。

領展（0823）斥近31億購三澳洲商場。開市報69.25元，升0.8%。

百富環球（0327）據報被指銷售點設備向中國未知第三方傳加密數據。開市報5.88元，跌0.51%。

宏利（0945）宣布加派季度息18%，啟動回購3900萬股。無成交，報150.7元。

卓珈（1827）發盈喜，料中期轉賺不少於5000萬元。開市報1.78元，升12.66%。

萬科（2202）宣布分拆雲業務於香港上市。開市報17.8元，升4.58%。

海底撈（6862）：今年底前關停300家虧損門店。開市報21.45元，升1.9%。

太古地產（1972）：太古廣場、太古城中心零售額連升三季。無成交，報20.6元。

當代置業（1107）：已委任財務顧問評估資本結構及探索補救方案。停牌。

路透社：阿里巴巴（9988）馬雲2017年未經報備會晤特朗普，曾惹惱中央。開市報156元，跌2.44%。

大行引述澳博（0880）指上葡京明年第二季達EBITDA盈虧平衡。開市報5.82元，升3.19%。

恒大（3333）賣飛機套現半億，正覓買家購其4億美元空巴。開市報2.31元，升0.43%。

雅居樂（3383）首十個月預售金額升8%。開市報5.42元，升2.65%。

恒大兩日沽3.3億股恒騰（0136），套現7.17億元。恒騰開市報2.06元，升1.48%。

融信中國（3301）：已償還下周五到期16億人幣境內債息。開市報3.09元，升5.1%。

銀城國際（1902）10月總合約銷售按年跌三成，錄14.8億人幣。無成交，報2.7元。

粵海置地（0124）：未受三條紅線影響，資產負債率略超過七成。無成交，報0.74元。

中國動向（3818）發盈警，料半年盈轉虧蝕最多8億人幣。開市報0.71元，無升跌。

深圳監管部門明擬召開專題會議，討論花樣年（1777）、佳兆業（1638）流動性問題。花樣年停牌。佳兆業停牌。

破底股方面

破底股包括，中國外運（0598）見52周低2.31元，開市報2.31元，跌2.12%；中國燃氣（0384）見52周低17.62元，開市報17.62元，跌1.12%；中國飛鶴（6186）見52周低11.96元，開市報11.96元，跌0.66%。

異動股

上升異動股，包括，卓珈控股（1827）開市報1.78元，升12.66%；自動系統（0771）開市報1.42元，升9.23%；同程藝龍（0780）開市報17.78元，升7.24%；融信中國（3301）開市報3.09元，升5.1%；銀河娛樂（0027）開市報44元，升4.89%；國航（0753）開市報5.46元，升4.6%；萬科（2202）開市報17.8元，升4.58%；南航（1055）開市報4.66元，升4.48%；融創服務（1516）開市報14.62元，升3.98%。

下跌異動股，包括，再鼎醫藥（9688）開市報700元，跌11.62%；創勝集團醫藥（6628）開市報36.7元，跌8.02%；康希諾生物（6185）開市報179元，跌6.96%；藥明生物（2269）開市報98元，跌3.83%；晶苑國際（2232）開市報2.49元，跌3.49%；新鴻基地產（0016）開市報99.7元，跌3.48%；復星醫藥（2196）開市報35元，跌3.45%；小鵬汽車（9868）開市報181.9元，跌3.4%。

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