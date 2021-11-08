輝瑞推新冠口服藥 康希諾生物跌20% 復藥跌一成
文章日期：2021年11月8日 10:37
輝瑞發布新冠口服藥數據，香港上市的藥股隨外圍急挫，大部分挫逾一成。上周五，輝瑞公布其新冠口服藥物Paxlovid可將高危患者的住院率和死亡率降低89%，並稱計劃在本月尋求美國FDA的批准。
康希諾生物（6185）曾跌最多20.48%，是10月4日後最大跌幅，當日跌幅為29.53%。低見153元，是2020年12月15日152.5元後最低。現報163.4元，跌15.07%。連跌2日，累計跌42.4元，對上一次連跌2日是11月1日，連續第2日陰燭，對上一次連續第2日陰燭是11月1日。
復星醫藥（2196）曾跌最多10.21%，是10月4日後最大跌幅，當日跌幅為21.1%。低見32.55元，是10月4日31.6元後最低。現報34.25元，跌5.52%，暫連跌3日，累計跌2.55元，對上一次連跌3日是11月2日。
再鼎醫藥（9688）曾跌最多17.87%，創上市以來最大跌幅，暫低見650.5元，是2020年11月4日640元後最低。現報652.5元，跌17.61%。暫連跌3日，累計跌152.5元，對上一次連跌3日是11月2日，同時亦連續第3日陰燭，對上一次連續第3日陰燭是10月12日。
三葉草生物（2197）曾跌最多17.57%，創上市以來最大跌幅，低見10.7元，創上市新低。現報10.74元，跌17.26%。
騰盛博藥（2137）曾跌最多27.17%，是10月4日後最大跌幅，當日跌幅為28.43%。低見18.5元，創上市新低。現報19.08元，跌24.88%。連跌2日，累計跌7.17元，對上一次連跌2日是10月27日。
開拓藥業（9939）曾跌最多17.29%，是10月4日後最大跌幅，當日跌幅為26.32%。低見33元，是4月14日32.6元後最低。現報38.05元，跌4.64%。
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