另一隻境內債「20世茂G2」今日亦暫跌6.15%、「19世茂G2」暫跌1.54%。在上周五的投資者會議中，據部分媒體引述世茂副主席許世壇指，近期國內債券大跌，但發現有一些只有一手，涉及僅數千或幾萬元的資金在砸盤，不排除當中有惡意成份。監管方已建議世茂停止散戶參與債券買賣，保障比較成熟理性的機構投資者。但管理層擔心此做法會令部分投資者有惡意猜想，是不是不給散戶買賣了，但可能會依交易所建議，取消散戶買賣。

近期，由於境內債大幅波動，多間內房包括中國奧園（3883）、陽光城（深）（000671）、已申請將境內債調整為僅限專業投資者中的機構投資者買入，而原持有上述債券的專業投資者中的個人投資者可以選擇持有到期或者賣出債券，惟似乎對維盤未見起太大作用。

其他境內債方面，目前融信（3301）旗下的「20融信01」及「20融信03」分別跌16.67%及5.45%。陽光城旗下的「21陽城01」跌27.1%，又再觸發盤中停牌。

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