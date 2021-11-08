港元拆息普遍向上 1個月HIBOR由跌轉升
文章日期：2021年11月8日 11:23
港元拆息普遍向上。與樓按相關的一個月HIBOR由跌轉升，升0.27點子至0.06714%。
港元現報7.7852元貶值24點子，曾貶值最多28點子，報7.7856元，亦曾貶值最多2點子，報7.783元。
短線拆息方面，隔夜HIBOR升0.07點子至0.03875%；1星期HIBOR跌0.11點子至0.04375%；2星期HIBOR升0.02點子至0.05089%。
中長線拆息方面，3個月期HIBOR升0.04點子至0.15857%；6個月期HIBOR升0.05點子至0.21857%；12個月期HIBOR無升跌，報0.31786%。
美元指數現報94.289貶值0.031點或0.03%。
美元1個月期LIBOR報0.08863%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.0215%，終止連續3日收窄，利差是2021年11月03日後最高，當日差距為-0.0207%
對上一次終止連續3日收窄，是2021年11月01日，當日利差報-0.014%。
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