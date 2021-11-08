港元現報7.7852元貶值24點子，曾貶值最多28點子，報7.7856元，亦曾貶值最多2點子，報7.783元。

短線拆息方面，隔夜HIBOR升0.07點子至0.03875%；1星期HIBOR跌0.11點子至0.04375%；2星期HIBOR升0.02點子至0.05089%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR升0.04點子至0.15857%；6個月期HIBOR升0.05點子至0.21857%；12個月期HIBOR無升跌，報0.31786%。

美元指數現報94.289貶值0.031點或0.03%。

美元1個月期LIBOR報0.08863%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.0215%，終止連續3日收窄，利差是2021年11月03日後最高，當日差距為-0.0207%

對上一次終止連續3日收窄，是2021年11月01日，當日利差報-0.014%。

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