恒指跌141點 北水轉流出 藥股內房續挫 金沙升7% 藥明生物跌8%
文章日期：2021年11月8日 12:12
恒指今早低開126點，高位跌32點，低位跌236點，高低波幅204點。恒指半日跌141點或0.57%，報24728點，成交金額691億元；國指跌46點或0.52%，報8774點。恒生科技指數收報6187點，跌1.43%。
藍籌36隻升，24隻下跌，0隻無升跌。金沙中國（1928）升7.01%，收報18.32元，是升幅最大的藍籌，平保（2318）升3.42%，收報55.9元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻23點；藥明生物（2269）跌8.29%，收報93.45元，是跌幅最大的藍籌，同時，亦是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低59點。
恒生科技指數成份股11隻升，19隻下跌。升幅最大的是攜程（9961）收報240元，升7.05%；跌幅最大的是舜宇（2382）收報208.2元，跌5.88%。
恒指10天線(25270.31點)逼近50天線；科指10天線(6362.29點)跌穿20天線(6421.07點)及50天線(6404.95點)。
北水南下合計淨流出6.15億元，終止連續2日流入。南水北上合計淨流出1.45億元人民幣，較上日減少75.83%，連續第2日流出，累計流出7.44億元。
輝瑞推新冠口服藥，康希諾生物（6185）曾跌20%，收報163元，跌15.28%。復星醫藥（2196）收報35.1元，跌3.17%。
多間公司公布業績，績前表現如下，騰訊（0700）收報461.2元，跌1.33%；領展（0823）收報69.75元，升1.53%；瑞聲（2018）收報32.15元，升0.47%；中芯國際（0981）收報23元，跌0.22%；華虹半導體（1347）收報45.6元，跌0.55%。
Uju Holding（1948）今上市，定價6.7元。曾低見6.24元，收報6.63元，跌1.04%。
世茂（0813）10月合約銷售跌32%。另又向投資界表示，融資倘惡化或售滬港資產。今早，世茂一境內債盤中再跌34%，臨時停牌。世茂見52周低9.42元，收報9.69元，升0.1%。
融創服務（1516）18億元人幣，向融創（1918）購融創文旅管理公司。另融創中國上月賣樓收入跌28%。融創服務收報13.86元，跌1.42%。融創收報13.9元，升1.16%。
領展（0823）斥近31億購三澳洲商場。收報69.75元，升1.53%。
百富環球（0327）據報被指銷售點設備向中國未知第三方傳加密數據。收報6.19元，升4.74%。
宏利（0945）宣布加派季度息18%，啟動回購3900萬股。收報152.7元，升1.33%。
卓珈（1827）發盈喜，料中期轉賺不少於5000萬元。收報1.89元，升19.62%。
萬科（2202）宣布分拆雲業務於香港上市。收報18.06元，升6.11%。
海底撈（6862）：今年底前關停300家虧損門店。收報22.5元，升6.89%。
太古地產（1972）：太古廣場、太古城中心零售額連升三季。收報20.8元，升0.97%。
當代置業（1107）：已委任財務顧問評估資本結構及探索補救方案。停牌。
路透社：阿里巴巴（9988）馬雲2017年未經報備會晤特朗普，曾惹惱中央。收報156.2元，跌2.31%。
大行引述澳博（0880）指上葡京明年第二季達EBITDA盈虧平衡。收報5.95元，升5.5%。
恒大（3333）賣飛機套現半億，正覓買家購其4億美元空巴。收報2.28元，跌0.87%。
雅居樂（3383）首十個月預售金額升8%。見52周低5.15元，收報5.31元，升0.57%。
恒大兩日沽3.3億股恒騰（0136），套現7.17億元。恒騰收報2.07元，升1.97%。
融信中國（3301）：已償還下周五到期16億人幣境內債息。收報2.95元，升0.34%。
銀城國際（1902）10月總合約銷售按年跌三成，錄14.8億人幣。收報2.8元，升3.7%。
粵海置地（0124）：未受三條紅線影響，資產負債率略超過七成。收報0.71元，跌4.05%。
中國動向（3818）發盈警，料半年盈轉虧蝕最多8億人幣。收報0.73元，升2.82%。
深圳監管部門明擬召開專題會議，討論花樣年（1777）、佳兆業（1638）流動性問題。兩股份仍停牌。
破頂股表現
破頂股包括，興科蓉醫藥（6833）創上市新高，見1.12元，收報1.06元，升0.95%；譚仔國際（2217）創上市新高，見3.78元，收報3.71元，升5.7%；太睿國際控股（1010）創上市新高，見3.98元，收報3.98元，升7.57%；Uju Holding（1948）創上市新高，見6.72元，創上市新低，見6.24元，收報6.63元，跌1.04%；高偉電子（1415）創52周高，見7.3元，收報7.25元，升4.92%；旺旺（0151）創52周高，見6.37元，收報6.34元，升1.28%；創維集團（0751）創52周高，見5.44元，收報5.21元，升1.56%；九龍建業（0034）創52周高，見10.62元，收報10.62元，升3.11%；匯安智能科技（8379）創52周高，見0.23元，收報0.222元，升12.12%︱
破底股方面
內房物管股破底，包括，時代鄰里（9928）創上市新低，見3.25元，收報3.31元，跌0.3%；榮萬家（2146）創上市新低，見7.22元，收報7.23元，跌2.17%；綠城服務（2869）見52周低6.89元，收報7.2元，升1.12%；世茂集團（0813）見52周低9.42元，收報9.69元，升0.1%；雅居樂（3383）見52周低5.15元，收報5.31元，升0.57%；時代中國（1233）見52周低4.38元，收報4.61元，升2.9%；奧園（3883）見52周低1.98元，收報2.09元，跌4.57%；金地商置（0535）見52周低0.73元，收報0.73元，跌1.35%；中駿集團（1966）見52周低2.18元，收報2.21元，跌1.34%。
醫療醫藥股破底，包括，藥明巨諾（2126）創上市新低，見11.08元，收報11.66元，跌0.85%；心通醫療（2160）創上市新低，見4.6元，收報4.8元，升0.84%；嘉和生物（6998）創上市新低，見8.35元，收報8.64元，跌2.04%；朝聚眼科（2219）創上市新低，見7.12元，收報7.4元，升2.78%；三葉草生物（2197）創上市新低，見10.24元，收報10.3元，跌20.65%；騰盛博藥（2137）創上市新低，見18.5元，收報18.9元，跌25.59%；華潤醫藥（3320）創上市新低，見3.45元，收報3.55元，升1.14%；中國抗體（3681）見52周低2.7元，收報2.7元，跌2.88%；再鼎醫藥（9688）見52周低650.5元，收報658元，跌16.92%；中生製藥（1177）見52周低5.28元，收報5.3元，跌3.46%；麗珠醫藥（1513）見52周低24.6元，收報25.2元，跌0.2%；李氏大藥廠（0950）見52周低3.43元，收報3.46元，無升跌；平安好醫生（1833）見52周低29.45元，收報29.6元，跌4.67%；威高股份（1066）見52周低11.58元，收報11.78元，跌0.67%；愛康醫療（1789）見52周低6.9元，收報7.08元，跌0.84%。
教育股破底，包括，睿見教育（6068）創上市新低，見1.21元，收報1.21元，跌3.2%；思考樂教育（1769）創上市新低，見1.25元，收報1.28元，跌3.03%；宇華教育（6169）見52周低3.06元，收報3.09元，跌3.44%；楓葉教育（1317）見52周低1.09元，收報1.1元，跌5.98%。
其他破底股包括，聯易融（9959）創上市新低，見7.01元，收報7.3元，跌1.62%；Uju Holding（1948）創上市新高，見6.72元，創上市新低，見6.24元，收報6.63元，跌1.04%；中國燃氣（0384）見52周低17.62元，收報18.26元，升2.47%；電視廣播（0511）見52周低5.76元，收報5.88元，升1.91%；星島（1105）見52周低0.56元，收報0.56元，跌1.75%；閱文（0772）見52周低50.8元，收報51.35元，跌2.84%；中國鐵塔（0788）見52周低1元，收報1.01元，無升跌；中國外運（0598）見52周低2.31元，收報2.32元，跌1.69%；大連港（2880）見52周低0.7元，收報0.72元，升1.41%。
異動股
上升異動股，包括，卓珈控股（1827）收報1.89元，升19.62%；復星旅遊文化（1992）收報11.16元，升15.17%；齊合環保（0976）收報1.14元，升14%；匯安智能科技（8379）創52周高，見0.23元，收報0.222元，升12.12%；國航（0753）收報5.79元，升10.92%；海昌海洋公園（2255）收報2.61元，升10.59%；南航（1055）收報4.93元，升10.54%；自動系統（0771）收報1.43元，升10%；東瀛遊（6882）收報0.46元，升9.52%；鴻福堂（1446）收報0.455元，升8.33%；太睿國際控股（1010）創上市新高，見3.98元，收報3.98元，升7.57%。
下跌異動股，包括，騰盛博藥（2137）創上市新低，見18.5元，收報18.9元，跌25.59%；三葉草生物（2197）創上市新低，見10.24元，收報10.3元，跌20.65%；再鼎醫藥（9688）見52周低650.5元，收報658元，跌16.92%；1957 & Co.（8495）收報0.4元，跌16.67%；康希諾生物（6185）收報163元，跌15.28%；維信金科（2003）收報3.98元，跌8.92%；奧園健康（3662）收報2.87元，跌8.6%；藥明生物（2269）收報93.45元，跌8.29%；東勝旅遊（0265）收報0.051元，跌7.27%；強泰環保（1395）收報0.115元，跌7.26%。
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