龍光首十個月權益合約銷售額按年升近兩成
文章日期：2021年11月8日 12:03
龍光（3380）公布，2021年10月份權益合約銷售額為118.3億元人民幣（下同），較2020年10月份權益合約銷售額135億元，按年跌12.4%﹔2021年首十個月權益合約銷售額1160.9億元，較2020年首十個月的權益合約銷售額970.2億元，按年升19.7%。股份早市微跌0.42%，報7.17元。
其餘內房走勢分歧，當中萬科（2202）H股今日早市漲6.11%，萬科A（深）（000002）亦升3.09%。公司上周五披露，將分拆「萬物雲」至本港上市。瑞銀指萬科分拆物管將有利其改善負債率，令其「三條紅線」由黃轉綠，以及有助投資者注意其非物業業務隱藏價值。
銀河聯昌報告則指，分拆來得較預期早，由於萬物雲較同行擁更高估值，分拆將有助釋放其龐大價值。
同時，該行認為現時內地樓市及營運環境非常具挑戰的情況下，萬科是其中之一受較細影響的，加上萬物雲在物管行業的聲譽良好及受母企萬科的支持下，認為與之能比的是華潤萬象（1209）及碧桂園服務（6098）的2022年市盈率分別40倍及26倍，認為萬物雲亦可獲較高的估值等，故該行將萬科評級由「持有」升至「買入」，目標價22.4元。
在今年4月，已傳出萬科正籌劃將其物管業務在港IPO，料最快於年底上市，或籌資20億美元（約156億港元）。
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