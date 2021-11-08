其餘內房走勢分歧，當中萬科（2202）H股今日早市漲6.11%，萬科A（深）（000002）亦升3.09%。公司上周五披露，將分拆「萬物雲」至本港上市。瑞銀指萬科分拆物管將有利其改善負債率，令其「三條紅線」由黃轉綠，以及有助投資者注意其非物業業務隱藏價值。

銀河聯昌報告則指，分拆來得較預期早，由於萬物雲較同行擁更高估值，分拆將有助釋放其龐大價值。

同時，該行認為現時內地樓市及營運環境非常具挑戰的情況下，萬科是其中之一受較細影響的，加上萬物雲在物管行業的聲譽良好及受母企萬科的支持下，認為與之能比的是華潤萬象（1209）及碧桂園服務（6098）的2022年市盈率分別40倍及26倍，認為萬物雲亦可獲較高的估值等，故該行將萬科評級由「持有」升至「買入」，目標價22.4元。

在今年4月，已傳出萬科正籌劃將其物管業務在港IPO，料最快於年底上市，或籌資20億美元（約156億港元）。

其他報道

恒指跌141點 北水轉流出 藥股內房續挫 金沙升7% 藥明生物跌8%

滬指3500點得而復失 半日升3點

港元拆息普遍向上 1個月HIBOR由跌轉升

世茂一境內債盤中再跌34% 臨時停牌

數家晶片製造商已向美提交供應鏈數據 台積電指不涉敏感訊息

輝瑞推新冠口服藥 康希諾生物跌20% 復藥跌一成

海底撈今年底前關停約300間門店 股價曾升逾一成