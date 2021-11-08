由於上述兩筆債券未有如期支付票息，按此計算自11月6日起，30天的寬限期會即時開始，若恒大能於寬限期屆滿前支付，才能避免違約。

此前，外電曾報道，恒大於10月份出售兩架私人飛機，籌集5千多萬美元，加上其出售部分股權等手段，已避免兩筆於9月23日及29日到期，分別涉及8350萬元及4750萬元的境外美元債出現違約。

惟除了上述的美元債外，恒大亦有三筆境外債同於10月11日已到期，分別為2022年到期9.5厘、2023年到期的10厘、2024年到期的10.5厘美元債，分別涉資6888萬美元、4250萬美元及3675萬美元，共計涉及1.4813億美元（約11.55億港元）的三筆債券均已進入30日寬限期，預計寬限期將於11月11日屆滿。

報道指，恒大的發言人未有即時置評。

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