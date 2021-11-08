中國恒大據報上周六未按時兌付利息 涉資6.4億元
文章日期：2021年11月8日 12:59
據路透引述兩名知情人士指，中國恒大（3333）旗下景程所發行的部分美元債券持有人尚未收到原應在上週六（11月6日）應收到的利息。據公開資料，恒大旗下的景程有兩筆分別於2022年到期的13厘及2023年到期的13.75厘美元債於11月6日到期需支付半年度利息，分別涉及金額4193萬美元及4056萬美元，共計8249萬美元（約6.4億港元）。
由於上述兩筆債券未有如期支付票息，按此計算自11月6日起，30天的寬限期會即時開始，若恒大能於寬限期屆滿前支付，才能避免違約。
此前，外電曾報道，恒大於10月份出售兩架私人飛機，籌集5千多萬美元，加上其出售部分股權等手段，已避免兩筆於9月23日及29日到期，分別涉及8350萬元及4750萬元的境外美元債出現違約。
惟除了上述的美元債外，恒大亦有三筆境外債同於10月11日已到期，分別為2022年到期9.5厘、2023年到期的10厘、2024年到期的10.5厘美元債，分別涉資6888萬美元、4250萬美元及3675萬美元，共計涉及1.4813億美元（約11.55億港元）的三筆債券均已進入30日寬限期，預計寬限期將於11月11日屆滿。
報道指，恒大的發言人未有即時置評。
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