Mastercard伙3虛幣服務供應商推支付卡
文章日期：2021年11月8日 14:46
Mastercard（美：MA）今天宣布，與亞太區的三家虛擬貨幣服務供應商合作，推出支援虛幣的Mastercard支付卡。相關服務供應商是Amber Group、泰國的Bitkub和澳洲的CoinJar，這三家公司更是首批參加Mastercard全球虛幣支付卡計劃（Crypto Card Program）的亞太區虛幣平台。
Mastercard表示，雖然部分商戶已接受比特幣（bitcoin）或以太幣（ETH）等虛幣支付，但此收款方式並未普及。有別於直接將虛幣轉賬予商戶的做法，持卡人可即時把虛幣兌換成傳統法定貨幣，並在全球接受Mastercard卡支付的網上及實體商戶進行交易，所有貨幣均會以法定貨幣形式進入Mastercard網絡當中。
Mastercard亞太區數碼與新興合作伙伴關係及新支付流程執行副總裁 Rama Sridhar表示：「對人們而言，虛幣可以是一項投資、獨特的金融工具。隨著各方對其興趣及關注度急增，虛幣現於真實世界的應用已超出了想像。Mastercard正在擴大虛幣帶來的可能性，為人們提供更多元化和更靈活的支付選項和方式」。
其他報道
恒指跌141點 北水轉流出 藥股內房續挫 金沙升7% 藥明生物跌8%