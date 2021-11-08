Mastercard表示，雖然部分商戶已接受比特幣（bitcoin）或以太幣（ETH）等虛幣支付，但此收款方式並未普及。有別於直接將虛幣轉賬予商戶的做法，持卡人可即時把虛幣兌換成傳統法定貨幣，並在全球接受Mastercard卡支付的網上及實體商戶進行交易，所有貨幣均會以法定貨幣形式進入Mastercard網絡當中。

Mastercard亞太區數碼與新興合作伙伴關係及新支付流程執行副總裁 Rama Sridhar表示：「對人們而言，虛幣可以是一項投資、獨特的金融工具。隨著各方對其興趣及關注度急增，虛幣現於真實世界的應用已超出了想像。Mastercard正在擴大虛幣帶來的可能性，為人們提供更多元化和更靈活的支付選項和方式」。

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