根據戰略合作協定，雙方將發揮各自優勢，攜手共同探討打造慢性疾病服務中心，為有慢性疾病篩查及管理需求的使用者構建線上服務場景。基於多種慢性疾病服務，共同探索多場景、多渠道的慢性疾病服務延展可能性，為類型繁多、涉及科室廣泛的慢性疾病診療創造便利。

此外，雙方還將在品牌旗艦店、疾病科普等方面進行合作，進一步為醫藥產業鏈提供互聯網+醫療健康的智慧解決方案。平安好醫生董事會主席兼CEO方蔚豪表示，雙方戰略合作夥伴關係的進一步升級將助力高品質產品服務更多患者，為患者提供更專業的長期用藥解決方案。

阿斯利康是以創新為驅動的全球性生物製藥企業，業務遍佈全球百餘個國家，在中國的業務主要集中在包括心血管、代謝性疾病、腫瘤、呼吸、消化和腎臟疾病等在內的多種慢性病領域。平安好醫生家庭醫生會員制服務可針對高血壓、糖尿病、慢阻肺等慢性疾病人群進行標籤化識別，打造體系化解決方案，預防疾病。

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