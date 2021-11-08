根據合作備忘錄，除舉辦行業活動和特別定制的培訓項目以外，雙方的合作主要包括拓展金融科技領域的應用研究，範圍包括跨境支付等領域；在新加坡建立金融科技人才庫，為亞洲數碼金融研究所的學生提供在騰訊實習的機會；及推動亞洲金融科技領域的創新，聯合主辦年度研究挑戰賽，開放予亞洲數碼金融研究所學生以及參與該所孵化計劃的金融科技初創企業報名參加。

騰訊公司副總裁、騰訊金融科技總裁林海峰，透過與亞洲數碼金融研究所的合作，希望培養具備全球視野的未來人才，為亞洲的智慧城市計劃做出貢獻，並持續推動金融創新、保持行業領先地位。另亞洲數碼金融研究所所長段錦泉教授，雙方合作還將有助於推進尖端數碼金融科技的發展，進一步推動亞洲金融科技的創新與變革。

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