康宏的公告指，經雙方同意，AGBA亦可全數或部分以現金償還代價。翻查資料顯示，康宏是於今年6月初接獲AGBA通止，終止收購要約，不過事隔大半年，再捲土重來，但是僅收購康宏的部份業務。AGBA擬於美國證監會批准後，向股東寄發有關文件。康宏將於有關註冊報表可供閱覽時知會並向股東寄發詳情。待取得所需批准，包括股東批准後，康宏現擬促使TAG，透過實物分派方式，向康宏股東派回適當數量的AGBA普通股。其有意根據股東在公司的股量，按比例以實物分派形式分派特定之AGBA股份予股東。

AGBA則表示，今次交易將發行每股面值10美元的新股，共發行5550萬股，並引述TAG的總裁吳榮輝指，有意聯同AGBA發展大灣區內的個人理財及健康平台，今次合併交易有助公司實現數碼轉型，並且進一步強化競爭優勢，去吸納新的客戶及為伙伴進行融資。

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