吉林省公安廳公布指，今次查獲境內用於資金流轉的空殼公司18家、地下錢莊4個，為參賭人員提供服務的旅行社10家；抓獲犯罪嫌疑人142名，調查取證參賭人員2963名，以「開設賭場罪」移送檢察機關審查起訴犯罪嫌疑人75名，其中賭場管理人員1名、賭廳股東15名、經紀人及洗碼人員19名、賭廳工作人員38名、旅行社管理人員2名；查獲涉案銀行卡4416張，核查認定賭資16億元。該案件涉及賭廳自2015年至案發，5年持續經營，累計接待國內參賭人員10萬人次，導致民間資金大量外流，衍生犯罪高發、多發，嚴重影響邊境穩定、人民利益。

今次公布直指，水晶虎宮殿賭場跨境賭博案，是最高人民檢察院掛牌督辦案件。根據公安機關提供的線索，省文化和旅游廳於今年7月23日，成立專案組，對省內一家旅行社涉嫌違法經營行為進行立案調查，結果在9月6日由吉林省文化和旅游廳依據《旅游法》第101條之規定，依法做出吊銷旅行社業務經營許可證和實際經營者導游證的行政處罰決定。

根據《新華網》進一步報道指，今次案件由黑龍江、吉林兩省聯合專案組輾轉在國內12個省30餘市抓捕取證，歷時9個月偵破該案，並謂已扣押一批涉案資金，目前仍就有關案件正在進一步工作中。

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