恒指跌106點 藥明生物跌8% 北水轉淨出15億 旅遊相關股升
文章日期：2021年11月8日 16:20
中共六中全會今天起一連四日在北京舉行，恒指今早低開126點，高位跌32點，低位跌236點，午後未有突破，維持高低波幅204點。恒指收市跌106點或0.43%，報24763點，成交金額1219億元，較上日減少4.99%；國指跌27點或0.31%，報8793點。恒生科技指數收報6193點，跌1.32%。
藍籌36隻升，22隻下跌，2隻無升跌。金沙中國（1928）升7.71%，收報18.44元，是升幅最大的藍籌，平保（2318）升3.98%，收報56.2元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻26點；藥明生物（2269）跌8.64%，收報93.1元，是跌幅最大的藍籌，同時，亦是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低62點。
恒生科技指數成份股9隻升，19隻下跌，2隻無升跌。升幅最大的是攜程（9961）收報240.2元，升7.14%；跌幅最大的是舜宇（2382）收報206元，跌6.87%。
恒指10天線(25273.82點)向下逼近50天線(25264.79點)，科指10天線(6362.98點)上日已跌穿20天線(6421.42點)及50天線(6405.09點)。
北水南下合計淨流出15.3億元，終止連續2日流入。南水北上合計淨流出10.03億元人民幣，較上日增加67.38%，連續第2日流出，累計流出16.01億元。
焦點股表現
輝瑞推新冠口服藥，康希諾生物（6185）曾跌20%。收報159.3元，跌17.2%。
不過，旅遊相關股上升，航空股向上，國航（0753）收報5.63元，升7.85%；南航（1055）收報4.76元，升6.73%；東航（0670）收報3元，升5.26%；國泰（0293）收報7.5元，升4.75%。
濠賭股升，新濠國際發展（0200）收報10.3元，升3%；美高梅中國（2282）收報5.35元，升4.49%；澳博（0880）收報5.94元，升5.32%；永利澳門（1128）收報7.15元，升5.15%；銀河娛樂（0027）收報44.05元，升5.01%；金沙中國（1928）收報18.44元，升7.71%；信德（0242）收報2.15元，升2.38%。
新秀麗（1910）創52周高，見18.74元，收報18.3元，升14.38%。
午後消息股表現
阿里（9988）「雙11」，預售完結，衝浪野營類目增逾9成，銀髮愛7時下單。借唄變名「信用貸」，螞蟻：推進品牌隔離工作。路透社：阿里巴巴馬雲2017年未經報備會晤特朗普，曾惹惱中央。阿里收報157.3元，跌1.63%。
騰訊（0700）伙亞洲數碼金融研究所，推動亞洲地區金融科技行業。收報463.8元，跌0.77%。
平安好醫生（1833）與阿斯利康合作，建慢性疾病服務中心。見52周低29.45元，收報30元，跌3.38%。
中國恒大（3333）據報上周六未按時兌付利息，涉資6.4億元。收報2.28元，跌0.87%。
中廣核新能源（1811）上月發電量增23%。收報6.64元，跌8.54%。
龍光（3380）首十個月權益合約銷售額按年升近兩成。收報7.25元，升0.69%。
今早及隔晚消息股表現
多間公司公布業績，包括，績前表現如下，騰訊（0700）收報463.8元，跌0.77%；領展（0823）收報69.75元，升1.53%；瑞聲（2018）收報31.8元，跌0.63%；中芯國際（0981）收報23元，跌0.22%；華虹半導體（1347）收報44.85元，跌2.18%。
Uju Holding（1948）今上市，定價6.7元。曾低見6.24元，收報6.4元，跌4.48%。
世茂（0813）10月合約銷售跌32%。另又向投資界表示，融資倘惡化或售滬港資產。今早，世茂一境內債盤中再跌34%，臨時停牌。見52周低9.42元，收報9.66元，跌0.21%。
融創服務（1516）18億元人幣，向融創（1918）購融創文旅管理公司。另融創中國上月賣樓收入跌28%。融創服務收報13.92元，跌1%。融創收報13.9元，升1.16%。
領展（0823）斥近31億購三澳洲商場。收報69.75元，升1.53%。
百富環球（0327）據報被指銷售點設備向中國未知第三方傳加密數據。收報6.16元，升4.23%。
宏利（0945）宣布加派季度息18%，啟動回購3900萬股。收報152.6元，升1.26%。
卓珈（1827）發盈喜，料中期轉賺不少於5000萬元。收報1.88元，升18.99%。
萬科（2202）宣布分拆雲業務於香港上市。收報18.22元，升7.05%。
海底撈（6862）：今年底前關停300家虧損門店。收報22.05元，升4.75%。
太古地產（1972）：太古廣場、太古城中心零售額連升三季。收報20.8元，升0.97%。
當代置業（1107）：已委任財務顧問評估資本結構及探索補救方案。
大行引述澳博（0880）指上葡京明年第二季達EBITDA盈虧平衡。收報5.94元，升5.32%。
雅居樂（3383）首十個月預售金額升8%。見52周低5.15元，收報5.26元，跌0.38%。
恒大兩日沽3.3億股恒騰（0136），套現7.17億元。恒騰收報2.05元，升0.99%。
融信中國（3301）：已償還下周五到期16億人幣境內債息。收報2.96元，升0.68%。
銀城國際（1902）10月總合約銷售按年跌三成，錄14.8億人幣。收報2.75元，升1.85%。
粵海置地（0124）：未受三條紅線影響，資產負債率略超過七成。收報0.72元，跌2.7%。
中國動向（3818）發盈警，料半年盈轉虧蝕最多8億人幣。收報0.73元，升2.82%。
深圳監管部門明擬召開專題會議，討論花樣年（1777）、佳兆業（1638）流動性問題。兩隻股份仍停牌。
破頂股表現
破頂股包括，興科蓉醫藥（6833）創上市新高，見1.12元，收報1.04元，跌0.95%；譚仔國際（2217）創上市新高，見3.78元，收報3.63元，升3.42%；太睿國際控股（1010）創上市新高，見4.45元，收報4.45元，升20.27%；高偉電子（1415）創52周高，見7.32元，收報7.17元，升3.76%；仁天科技控股（0885）停牌；旺旺（0151）創52周高，見6.37元，收報6.33元，升1.12%；合興（0047）創52周高，見0.076元，收報0.075元，無升跌；創維集團（0751）創52周高，見5.44元，收報5.16元，升0.58%；九龍建業（0034）創52周高，見10.74元，收報10.68元，升3.69%；文化傳信（0343）創52周高，見0.86元，收報0.85元，升7.59%；匯安智能科技（8379）創52周高，見0.239元，收報0.225元，升13.64%。
破底股方面
內房物管股股破底，包括，時代鄰里（9928）創上市新低，見3.25元，收報3.32元，無升跌；遠洋服務（6677）創上市新低，見3.73元，收報3.79元，跌2.32%；榮萬家（2146）創上市新低，見7.13元，收報7.13元，跌3.52%；綠城服務（2869）見52周低6.89元，收報7.21元，升1.26%；世茂集團（0813）見52周低9.42元，收報9.66元，跌0.21%；雅居樂（3383）見52周低5.15元，收報5.26元，跌0.38%；時代中國（1233）見52周低4.38元，收報4.6元，升2.68%；奧園（3883）見52周低1.98元，收報2.06元，跌5.94%；金地商置（0535）見52周低0.72元，收報0.73元，跌1.35%；中駿集團（1966）見52周低2.18元，收報2.22元，跌0.89%。
醫療醫藥股股破底，包括，藥明巨諾（2126）創上市新低，見11.08元，收報11.5元，跌2.21%；心通醫療（2160）創上市新低，見4.6元，收報4.86元，升2.1%；嘉和生物（6998）創上市新低，見8.35元，收報8.52元，跌3.4%；朝聚眼科（2219）創上市新低，見7.12元，收報7.4元，升2.78%；三葉草生物（2197）創上市新低，見8.8元，收報9.2元，跌29.12%；騰盛博藥（2137）創上市新低，見17.3元，收報18元，跌29.13%；華潤醫藥（3320）創上市新低，見3.45元，收報3.54元，升0.85%；鷹瞳科技（2251）創上市新低，見59.5元，收報61.8元，跌9.12%；維亞生物（1873）見52周低4.68元，收報5.04元，跌1.18%；中國抗體（3681）見52周低2.7元，收報2.76元，跌0.72%；再鼎醫藥（9688）見52周低649元，收報656元，跌17.17%；中生製藥（1177）見52周低5.28元，收報5.4元，跌1.64%；麗珠醫藥（1513）見52周低24.6元，收報25.25元，無升跌；李氏大藥廠（0950）見52周低3.42元，收報3.52元，升1.73%；平安好醫生（1833）見52周低29.45元，收報30元，跌3.38%；威高股份（1066）見52周低11.58元，收報11.7元，跌1.35%；愛康醫療（1789）見52周低6.9元，收報7.08元，跌0.84%。
教育股破底，包括，睿見教育（6068）創上市新低，見1.2元，收報1.21元，跌3.2%；思考樂教育（1769）創上市新低，見1.25元，收報1.26元，跌4.55%；宇華教育（6169）見52周低3.03元，收報3.16元，跌1.25%；楓葉教育（1317）見52周低1.07元，收報1.09元，跌6.84%。
科技股破底，包括，雲遊控股（0484）創上市新低，見1.08元，收報1.08元，跌3.57%；聯易融（9959）創上市新低，見7.01元，收報7.21元，跌2.83%；中國鐵塔（0788）見52周低1元，收報1.01元，無升跌；南京熊貓電子股份（0553）見52周低3.06元，收報3.06元，跌1.92%。
其他破底股包括，龍皇（8493）創上市新低，見0.094元，收報0.094元，跌18.97%；高鑫零售（6808）創上市新低，見3.21元，收報3.27元，跌0.3%；中國燃氣（0384）見52周低17.62元，收報18.38元，升3.14%；電視廣播（0511）見52周低5.76元，收報5.9元，升2.25%；星島（1105）見52周低0.54元，收報0.54元，跌5.26%；閱文（0772）見52周低50.8元，收報52.45元，跌0.76%。
異動股
上升異動股，包括，太睿國際控股（1010）創上市新高，見4.45元，收報4.45元，升20.27%；卓珈控股（1827）收報1.88元，升18.99%；復星旅遊文化（1992）收報11.22元，升15.79%；匯安智能科技（8379）創52周高，見0.239元，收報0.225元，升13.64%；東陽光藥（1558）收報4.74元，升12.86%；齊合環保（0976）收報1.12元，升12%；栢能集團（1263）收報11.68元，升10.19%；海昌海洋公園（2255）收報2.57元，升8.9%；偉俊集團控股（1013）收報0.065元，升8.33%；國航（0753）收報5.63元，升7.85%。
下跌異動股，包括，騰盛博藥（2137）創上市新低，見17.3元，收報18元，跌29.13%；三葉草生物（2197）創上市新低，見8.8元，收報9.2元，跌29.12%；龍皇（8493）創上市新低，見0.094元，收報0.094元，跌18.97%；康希諾生物（6185）收報159.3元，跌17.2%；再鼎醫藥（9688）見52周低649元，收報656元，跌17.17%；陸慶（8052）收報0.036元，跌12.2%；奧園健康（3662）收報2.79元，跌11.15%；百本醫護（2293）收報0.75元，跌10.71%；鷹瞳科技（2251）創上市新低，見59.5元，收報61.8元，跌9.12%；融信服務（2207）收報5.05元，跌9.01%；和譽（2256）收報11.34元，跌8.99%。