中共六中全會今天起一連四日在北京舉行，恒指今早低開126點，高位跌32點，低位跌236點，午後未有突破，維持高低波幅204點。恒指收市跌106點或0.43%，報24763點，成交金額1219億元，較上日減少4.99%；國指跌27點或0.31%，報8793點。恒生科技指數收報6193點，跌1.32%。