10月新能源乘用車市場零售達到32.1萬輛，按年上漲141%，但按月下降3.9%。出口方面，Tesla中國出口40666輛，按月增近9倍，上汽乘用車的新能源出口6659輛，比亞迪1026輛，一汽紅旗出口424輛。

批發方面，銷量突破萬輛的企業有比亞迪80373輛、Tesla中國54391輛(9月為56,006輛)、上汽通用五菱42133輛、上汽乘用車24085輛、廣汽埃安12064輛，小鵬汽車10138輛。 10月插電混動的比亞迪銷量持續拉升到38641輛，按月增長17%，推動平價插電混動增長成新亮點。

今年1-10月的零售累計達到1622.7萬輛，按年增長8.7%,較1-9月增速下降3個百分點。增速攤薄的原因主要是2020年7-10月零售高基數的影響。今年1-10月按年增量124萬輛中新能源車增量157萬輛，佔總增量126% 對1-10月按年增速貢獻了10個百分點。

該會預期，11月有22個工作日，相對去年11月持平，比今年10月多5個工作日，有利於產銷增量。另由於疫情席捲全球，導致很多汽車產業鏈不完整的國家，在汽車生產時遇到了問題，而且「芯荒」和原材料價格暴漲的影響巨大。三季度汽車芯片供給的至暗時刻已經走過，原10月預計供給芯片較上月按月有20%的改善預期，可實際按月增長僅有10%左右，因此供給不透明的瓶頸因素仍在。

汽車股個別發展，吉利（0175）收報25.4元，跌4.15%；比亞迪（1211）收報304元，跌2.25%；廣汽集團（2238）收報7.53元，升1.35%；東風集團股份（0489）收報7.28元，升1.25%；長城汽車（2333）收報32.55元，跌3.13%；北京汽車（1958）收報2.8元，升0.72%；慶鈴汽車股份（1122）收報1.73元，升1.76%；小鵬汽車（9868）收報179.1元，跌4.89%；五菱（0305）收報1.36元，跌2.86%；理想汽車（2015）收報120.2元，跌3.92%；恒大汽車（0708）收報3.43元，升3.94%。

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