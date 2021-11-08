貝特集團須額外披露上市條件 揭證監新IPO規則
文章日期：2021年11月8日 17:00
內地家品生產商貝特集團（1491）上周五（5日）截止招股，據彭博報道，集團被要求在其初步招股書中額外披露五項上市前需要滿足的條件，包括經紀佣金、IPO定價、股份分配等，揭示本港監管機構繼半年前宣告將加強打擊涉及IPO的失當行為後，現正開始介入以確保IPO透明度更高。
據彭博報道，自今年5月證監及港交所（0388）發表打擊涉及IPO失當行為的聯合聲明起，集團為第一家被要求額外披露的IPO，有關信息包括經紀佣金、IPO定價、股份分配、一年內每月更新收益使用情况等，以往甚少有公司在其招股文件披露以上的條件。彭博續指，雖然集團已被允許發售新股，惟若披露不能滿足監管機構的要求，仍有可能被暫停上市計劃。
據貝特集團招股書顯示，以智富及國泰君安牽頭的七家承銷商將獲10%佣金，總額約4070萬元，或最高計劃總收益的27%。集團解釋，集團提供的佣金率相對高於那些投資者熟知的大型企業，原因是作為一家小型企業，承銷商須花更多時間和精力來推銷。
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