據彭博報道，自今年5月證監及港交所（0388）發表打擊涉及IPO失當行為的聯合聲明起，集團為第一家被要求額外披露的IPO，有關信息包括經紀佣金、IPO定價、股份分配、一年內每月更新收益使用情况等，以往甚少有公司在其招股文件披露以上的條件。彭博續指，雖然集團已被允許發售新股，惟若披露不能滿足監管機構的要求，仍有可能被暫停上市計劃。

據貝特集團招股書顯示，以智富及國泰君安牽頭的七家承銷商將獲10%佣金，總額約4070萬元，或最高計劃總收益的27%。集團解釋，集團提供的佣金率相對高於那些投資者熟知的大型企業，原因是作為一家小型企業，承銷商須花更多時間和精力來推銷。

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