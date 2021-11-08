大摩料粵港澳明年冬奧後通關 相當於19年賭收逾二成望流澳
文章日期：2021年11月8日 17:02
摩根士丹利發表最新報告指，隨著粵港澳有望通關，濠賭股股價已見上升。其估計，粵港澳之間免檢疫隔離及通關措施，可能要在明年2月舉辦完冬季奧運會之後，始會實施，並直指從香港特首林鄭月娥上周演講中已反映，香港方面未有到港者撒銷隔離檢疫措施已可見一斑，並料他們的估計，符合實際情況。其預期，一旦落實免檢疫隔離及通關，將會帶來相當於2019年賭收水平的20%至30%。
摩根士丹利指，濠賭股將獲得重估，到明年返回企業價值相對EBITDA的12.5倍歷史水平。另花旗發表報告指出，11月份首個星期的賭收達16.5億澳門元，相當於日均2.36億澳門元，隨著粵澳恢復通關及人流增加，貴賓博彩收入已按月增長75%至80%，但是贏率比預期為低，中場博彩收入則按月增長50%至55%。其維持今個月全月賭收在77.5億澳門元的水平。
另澳門傳媒報道，澳門政府自11月15日起要求，非本地居民進入澳門時需證明擁有足夠的維生資源，有關金額未來將按計劃逗留的天數釐定。年滿18歲的非本地居民若計劃來澳逗留不超過7天，所需維生資源仍為最少5000澳門元；逗留14天內為最少1萬元；21天內為最少1.5萬元；超過 21天則為最少2萬元；另外，攜同家人的金額每人按80%計算。
其他報道
乘聯會：中國10月廣義乘用車零售銷量按年減14% 新能源車升1.4倍
恒指跌106點 成交減4% 藥明生物跌8% 北水轉淨出15億
阿里「雙11」 預售完結 衝浪野營類目增逾9成 銀髮愛7時下單
康宏旗下B2B業務與美國SPAC AGBA合併 交易價值約43億元