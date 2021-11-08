摩根士丹利指，濠賭股將獲得重估，到明年返回企業價值相對EBITDA的12.5倍歷史水平。另花旗發表報告指出，11月份首個星期的賭收達16.5億澳門元，相當於日均2.36億澳門元，隨著粵澳恢復通關及人流增加，貴賓博彩收入已按月增長75%至80%，但是贏率比預期為低，中場博彩收入則按月增長50%至55%。其維持今個月全月賭收在77.5億澳門元的水平。

另澳門傳媒報道，澳門政府自11月15日起要求，非本地居民進入澳門時需證明擁有足夠的維生資源，有關金額未來將按計劃逗留的天數釐定。年滿18歲的非本地居民若計劃來澳逗留不超過7天，所需維生資源仍為最少5000澳門元；逗留14天內為最少1萬元；21天內為最少1.5萬元；超過 21天則為最少2萬元；另外，攜同家人的金額每人按80%計算。

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