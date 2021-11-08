即時財經新聞

合景泰富上月賣樓收入跌25%

文章日期：2021年11月8日 17:25

合景泰富（1813）公布，2021年10月份合約銷售額為93.61億元人民幣（下同），較2020年10月份的125.36億元，按年跌25.3%﹔2021年首十個月合約銷售額為861.17億元，較2020年首十個月的784.5億元，按年升9.8%。