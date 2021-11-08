合景泰富上月賣樓收入跌25%
文章日期：2021年11月8日 17:25
合景泰富（1813）公布，2021年10月份合約銷售額為93.61億元人民幣（下同），較2020年10月份的125.36億元，按年跌25.3%﹔2021年首十個月合約銷售額為861.17億元，較2020年首十個月的784.5億元，按年升9.8%。
寶龍地產（1238）公布，2021年10月份合約銷售額為72.27億元，較2020年10月份的80.98億元，按年跌10.8%﹔2021年首十個月合約銷售額為848.1億元，較2020年首十個月的624.21億元，按年升35.9%。
遠洋集團（3377）公布，2021年10月份合約銷售額為162.1億元，較2020年10月份的161.1億元，按年微跌0.6%﹔2021年首十個月合約銷售額為1,056.8億元，較2020年首十個月的921.4億元，按年升14.7%。
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