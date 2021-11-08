宏安與荷退休基金組合營 注入逾23億元港舊樓項目
文章日期：2021年11月8日 23:47
宏安集團（1222）及旗下宏安地產（1243）宣布，與荷蘭退休基金的存託機構Stichting Depositary APG Strategic Real Estate Pool（簡稱APG）達成協議，APG將入股宏安地產旗下的附屬Giant Harmony Ltd，並與宏安地產各持股五成，該合資公司手上將持有鴨脷洲大街兩個住宅及商業項目單位、黃大仙多個鳴鳳街雙號數門牌住宅及商業單位，以及黃大仙天虹之家和正鳳樓共四項物業作為種子項目。宏安地產及APG在合資公司收購四項目的最高資本承擔為46.68億元，各出資23.34億元。
在落實今次交易前，宏安地產旗下Giant Harmony Ltd將出資30.01億元，向宏安集團收購該四個項目，總樓面面積約為25.03萬平方呎。宏安地產亦獲授選擇權，可能出售手上Giant Harmony Ltd股權或向APG購買Giant Harmony Ltd的股權，作價上限為36.02億元。完成交易後，合資公司手上的項目地盤及總樓面面積分別至少為3500平方呎及至少3萬平方呎，宏安地產將積極為合資企業探尋合適的投資機會。
宏安集團及宏安地產預期，出售四個項目將虧損約310萬元。宏安地產手上餘下尚應佔住宅土地儲備之總樓面面積約為34.86萬平方呎，正在與若干合資企業夥伴發展薄扶林道86A-86D號的七幢豪華洋房項目，及炮台山英皇道101及111號前成報大厦的地盤。宏安地產套現所得淨額，將用於資助合資企業應佔之最高資本承擔23.34億元及償還宏安地產之銀行貸款。