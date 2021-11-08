在落實今次交易前，宏安地產旗下Giant Harmony Ltd將出資30.01億元，向宏安集團收購該四個項目，總樓面面積約為25.03萬平方呎。宏安地產亦獲授選擇權，可能出售手上Giant Harmony Ltd股權或向APG購買Giant Harmony Ltd的股權，作價上限為36.02億元。完成交易後，合資公司手上的項目地盤及總樓面面積分別至少為3500平方呎及至少3萬平方呎，宏安地產將積極為合資企業探尋合適的投資機會。

宏安集團及宏安地產預期，出售四個項目將虧損約310萬元。宏安地產手上餘下尚應佔住宅土地儲備之總樓面面積約為34.86萬平方呎，正在與若干合資企業夥伴發展薄扶林道86A-86D號的七幢豪華洋房項目，及炮台山英皇道101及111號前成報大厦的地盤。宏安地產套現所得淨額，將用於資助合資企業應佔之最高資本承擔23.34億元及償還宏安地產之銀行貸款。