美股創收市新高 標指、納指見逾2年最長升浪 道指升104點
文章日期：2021年11月9日 08:15
業績、強勁的非農就業數據和新冠治療藥物發展提振市場對美國經濟的樂觀情緒。另外，聯儲局發布金融穩定報告，就風險資產價格及中國房地產行業發出警告，稱如果經濟形勢惡化，風險資產更容易受到崩盤的衝擊。美股三大指數齊創收市新高，標指、納指見逾2年最長升浪。
道瓊斯工業平均指數收漲104點，升幅0.29%，報36432點。標普500指數收漲4點，升幅0.09%，報4701點。納斯達克綜合指數收漲10點，或0.07%，報15982點。
道指曾升最多0.65%，高見36565.73點，創上市新高，收市連升2日，累計升307.99點，對上一次連升2日是10月29日；連續第8日陽燭，對上一次連續第8日陽燭是10月22日。
標指曾升最多0.37%，高見4714.92點，收市連升8日，累計升150.02點，對上一次連升8日是2019年4月8日。
納指曾升最多0.42%，高見16038.23點。收市連升11日，累計升892.16點，對上一次連升11日是2019年12月26日；連續第2日陰燭，對上一次連續第2日陰燭是10月27日。
Caterpillar升4.07%，報214.25美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻55點，而NIKE跌3.19%，報171.85元，拖低道指37點。
科技股方面，蘋果收市報150.44元，跌0.55%，谷歌母公司Alphabet收市報2980.62元，升0.12%，亞馬遜收市報3488.98元，跌0.85%，Facebook收市報338.62元，跌0.73%。
歐洲STOXX 600指數收漲0.04%，報483點。德國DAX指數收跌0.05%，報16046點；法國CAC 40指數漲0.1%，報7047點；英國富時100指數收跌0.05%，報7300點。