道瓊斯工業平均指數收漲104點，升幅0.29%，報36432點。標普500指數收漲4點，升幅0.09%，報4701點。納斯達克綜合指數收漲10點，或0.07%，報15982點。

道指曾升最多0.65%，高見36565.73點，創上市新高，收市連升2日，累計升307.99點，對上一次連升2日是10月29日；連續第8日陽燭，對上一次連續第8日陽燭是10月22日。

標指曾升最多0.37%，高見4714.92點，收市連升8日，累計升150.02點，對上一次連升8日是2019年4月8日。

納指曾升最多0.42%，高見16038.23點。收市連升11日，累計升892.16點，對上一次連升11日是2019年12月26日；連續第2日陰燭，對上一次連續第2日陰燭是10月27日。

Caterpillar升4.07%，報214.25美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻55點，而NIKE跌3.19%，報171.85元，拖低道指37點。

科技股方面，蘋果收市報150.44元，跌0.55%，谷歌母公司Alphabet收市報2980.62元，升0.12%，亞馬遜收市報3488.98元，跌0.85%，Facebook收市報338.62元，跌0.73%。

歐洲STOXX 600指數收漲0.04%，報483點。德國DAX指數收跌0.05%，報16046點；法國CAC 40指數漲0.1%，報7047點；英國富時100指數收跌0.05%，報7300點。