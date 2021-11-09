港股ADR升104點 夜期高水118點 美期跌亞股升
文章日期：2021年11月9日 08:45
美股向上，港股ADR升104點或0.42%，報24868點，即月恒指夜期升145點，高水118點，報24882點。
個股ADR普遍向上，騰訊（0700）ADR升0.42%，折合報465.73元；阿里巴巴（9988）升0.36%，折合報157.87元；美團（3690）升1.77%，折合報276.01元；匯控（0005）升1.77%，折合報276.01元；建行（0939）跌0.06%，折合報5.26元。
道期現跌0.148%；標期現跌0.18%；納期現跌0.18%。日股現升0.64%，韓股現升0.83%，澳股現升0.19%。
今日焦點股份可留意：
多間公司本周公布業績，包括領展（0823）、騰訊（0700）、瑞聲（2018）等。
比特幣高見67777美元，創歷史新高。
宏安集團（1222）及旗下宏安地產（1243）宣布，與荷退休基金組合營，注入逾23億元港舊樓項目。
熒德控股（8535）中期核心盈利升84%，中期息0.35仙。
新東方（9901）進一步回購債券。
傳中國擬發牌予補習機構。留意教育股。
「度小月」母企皇璽餐飲集團（8300）按年收窄虧損45%至60萬元。
吉利汽車（0175）10月汽車銷量按年跌2成，受晶片供應拖累。
香港科技探索（1137）：HKTVmall上月GMV按年升17%。
長城汽車（2333）10月汽車銷售跌17%，新能源車銷售1.3萬台。
毛記葵涌（1716）發盈警，料上半年盈利按年大減不少於七成。
廣汽（2238）上月汽車銷售跌8.1%。
碧桂園（2007）楊惠妍兩日斥逾億增持。
合景泰富（1813）上月賣樓收入跌25%。
政府再委任歐陽伯權為港鐵（0066）主席。
乘聯會：中國10月廣義乘用車零售銷量按年減14%，新能源車升1.4倍。
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