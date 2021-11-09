恒指高開189點 出現「死亡交叉」 教育股向上
文章日期：2021年11月9日 09:27
恒指今早高開189點或0.77%，報24952點，成交金額19億元；國指今早高開78點或0.9%，報8872點。恒生科技指數開市報6240點，升0.75%。恒指10天線跌穿50天線，出現「死亡交叉」。
藍籌41隻升，5隻下跌，14隻無升跌。藥明生物（2269）升2.26%，報95.2元，是升幅最大的藍籌，美團（3690）升1.92%，報276.4元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻43點；中銀香港（2388）跌0.81%，報24.55元，是跌幅最大的藍籌。中移動（0941）跌0.31%，報48.1元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低1點。
恒生科技指數成份股20隻升，2隻下跌，8隻無升跌。升幅最大的是美團（3690）開市報276.4元，升1.92%；跌幅最大的是京東（9618）開市報303.2元，跌0.79%。
恒指10天線(25165.27點)跌穿50天線(25249.97點)。科指低於10天線(6321.62點)、20天線(6423.11點)、50天線(6400.72點)。
多間公司本周公布業績，績前表現如下，領展（0823）開市報70.3元，升0.79%；騰訊（0700）開市報469元，升1.12%；瑞聲（2018）開市報32.05元，升0.79%。
比特幣高見67777美元，創歷史新高。區塊鏈概念股向上，火幣科技（1611）開市報9.57元，升1.48%；栢能集團（1263）開市報12元，升2.74%；BC科技（0863）無成交，報13.58元；雄岸科技（1647）無成交，報0.21元；美圖公司（1357）開市報1.92元，升4.92%；信陽毛尖（0362）無成交，報0.142元；樂透互娛（8198）無成交，報0.32元。
宏安集團（1222）及旗下宏安地產（1243）宣布，與荷退休基金組合營，注入逾23億元港舊樓項目。宏安（1222）無成交，報0.074元；宏安地產（1243）無成交，報0.087元。
熒德控股（8535）中期核心盈利升84%，中期息0.35仙。無成交，報0.44元。
新東方（9901）進一步回購債券。開市報16.48元，升4.97%。
傳中國擬發牌予補習機構。教育股向上，中教控股（0839）開市報13.2元，升4.27%；宇華教育（6169）開市報3.35元，升6.01%；希望教育（1765）開市報1.35元，升3.05%；楓葉教育（1317）開市報1.12元，升2.75%；新高教（2001）開市報3.49元，升3.56%。；新東方（9901）開市報16.48元，升4.97%；思考樂教育（1769）開市報1.31元，升3.97%；新東方在線（1797）開市報4.28元，升3.88%。
「度小月」母企皇璽餐飲集團（8300）按年收窄虧損45%至60萬元。無成交，報0.039元。
吉利汽車（0175）10月汽車銷量按年跌2成，受晶片供應拖累。開市報25.7元，升1.18%。
香港科技探索（1137）：HKTVmall上月GMV按年升17%。開市報11.88元，升0.51%。
長城汽車（2333）10月汽車銷售跌17%，新能源車銷售1.3萬台。開市報32.5元，跌0.15%。
毛記葵涌（1716）發盈警，料上半年盈利按年大減不少於七成。無成交，報0.59元。
廣汽（2238）上月汽車銷售跌8.1%。開市報7.53元，無升跌。
碧桂園（2007）楊惠妍兩日斥逾億增持。開市報7.09元，升0.42%。
合景泰富（1813）上月賣樓收入跌25%。開市報6.39元，無升跌。
政府再委任歐陽伯權為港鐵（0066）主席。開市報43.5元，升0.81%。
恒大（3333）減持恒騰（0136）三日套現逾11億。開市報2.29元，升0.44%。
乘聯會：中國10月廣義乘用車零售銷量按年減14%，新能源車升1.4倍。
破頂股表現
破頂股包括，旺旺（0151）創52周高，見6.38元，開市報6.38元，升0.79%。
破底股方面
破底股包括，榮萬家（2146）創上市新低，見6.99元，開市報6.99元，跌1.96%。
異動股
上升異動股，包括，龍皇（8493）開市報0.101元，升7.45%；宇華教育（6169）開市報3.35元，升6.01%；新東方（9901）開市報16.48元，升4.97%；美圖公司（1357）開市報1.92元，升4.92%；再鼎醫藥（9688）開市報685元，升4.42%；中教控股（0839）開市報13.2元，升4.27%；思考樂教育（1769）開市報1.31元，升3.97%；新東方在線（1797）開市報4.28元，升3.88%；雅生活服務（3319）開市報21.8元，升3.81%。
下跌異動股，包括，百濟神州（6160）開市報211.6元，跌5.28%；時代中國（1233）開市報4.44元，跌3.48%；三葉草生物（2197）開市報8.99元，跌2.28%；榮萬家（2146）創上市新低，見6.99元，開市報6.99元，跌1.96%；卓越教育集團（3978）開市報0.51元，跌1.92%；力世紀（0860）開市報0.55元，跌1.79%；中煤能源（1898）開市報4.48元，跌1.75%；長飛光纖光纜（6869）開市報12元，跌1.48%；先健科技（1302）開市報3.42元，跌1.44%；國藥控股（1099）開市報17.44元，跌1.13%；恒智控股（8405）開市報0.97元，跌1.02%。
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