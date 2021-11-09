港元拆息普遍向上 1個月HIBOR連升2日 見近2個月高
文章日期：2021年11月9日 11:19
港元拆息普遍向上。與樓按相關的一個月HIBOR連升2日，升0.14點子至0.06857%，見9月8日後最高，當日報0.06863%。對上一次連升2日是10月25日，當日拆息報0.06679%。
港元現報7.7902元貶值17點子，曾貶值最多17點子，報7.7902元，亦曾升值最多5點子，報7.788元。
短線拆息方面，隔夜HIBOR升0.07點子至0.03946%；1星期HIBOR升0.29點子至0.04661%；2星期HIBOR升0.14點子至0.05232%。
中長線拆息方面，3個月期HIBOR升0.04點子至0.15898%；6個月期HIBOR跌0.07點子至0.21786%；12個月期HIBOR無升跌，報0.31786%。
美元指數現報94.037貶值0.012點或0.01%。
美元1個月期LIBOR報0.08863%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.0201%，連續2日擴闊，利差是2021年11月02日後最高，當日差距為-0.013%
對上一次連續2日擴闊，是2021年11月02日，當日利差報-0.013%。
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