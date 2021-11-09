港元現報7.7902元貶值17點子，曾貶值最多17點子，報7.7902元，亦曾升值最多5點子，報7.788元。

短線拆息方面，隔夜HIBOR升0.07點子至0.03946%；1星期HIBOR升0.29點子至0.04661%；2星期HIBOR升0.14點子至0.05232%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR升0.04點子至0.15898%；6個月期HIBOR跌0.07點子至0.21786%；12個月期HIBOR無升跌，報0.31786%。

美元指數現報94.037貶值0.012點或0.01%。

美元1個月期LIBOR報0.08863%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.0201%，連續2日擴闊，利差是2021年11月02日後最高，當日差距為-0.013%

對上一次連續2日擴闊，是2021年11月02日，當日利差報-0.013%。

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