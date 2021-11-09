今年第三季宏利香港年度化保費等值銷售額為17億元，按年上升12%，首三季則按年上升10%至49億元。戴明鈞表示，當中的澳門業務受內地訪客業務帶動，首九個月年度化保費等值銷售額按年上升1.94%，佔當地業務比例由去年的5%升至62%。

戴明鈞指出，內地客對本港的保險需求仍在，政府預期中港會在明年上半年陸續恢復通關，相信內地訪客的業務會回到香港。政府自9月推出來港易計劃，每日提供1000個來港免隔離額，他指配額較少對業務幫助有限，但可視為香港與內地恢復通關的好訊息。

宏利香港第三季核心盈利為19億元，較2020年第三季增長16%，首九個月的核心盈利為53億元，較2020年同期增長16%。截至第三季代理人數為10815人，按年增長6%，續成為保險、年金及強積金業務的主要來源。

截至第三季，宏利強積金市佔率為26.5%，較去年同期增長1.9個百分點，續為最大強積金供應商。第三季內按預計現金淨流入計算，宏利的強積金市佔率為58.2%。

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