恒指由升轉跌17點 內房下跌 旅遊股回吐 北水第二日流出
文章日期：2021年11月9日 12:17
恒指今早高開189點，高位升192點，其後轉跌最多85點，半日高低波幅278點。恒指半日跌17點或0.07%，報24745點，成交金額527億元；國指跌5點或0.07%，報8788點。恒生科技指數收報6174點，跌0.31%。
藍籌16隻升，39隻下跌，5隻無升跌。藥明生物（2269）升8.38%，收報100.9元，是升幅最大的藍籌，同時，亦是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻55點；碧桂園（2007）跌3.4%，收報6.82元，是跌幅最大的藍籌。友邦（1299）跌0.75%，收報85.5元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低14點。
恒生科技指數成份股16隻升，14隻下跌。升幅最大的是京東健康（6618）收報74元，升4.96%；跌幅最大的是舜宇（2382）收報199元，跌3.4%。
恒指10天線(25144.58點)跌穿50天線(25245.83點)出現「死亡交叉」。科指低於10天線(6315.03點)、20天線(6419.82點)、50天線(6399.41點)。
北水南下合計淨流出5.28億元，較上日減少65.47%，連續第2日流出，累計流出20.59億元。南水北上合計淨流出15.62億元人民幣，較上日增加55.86%，連續第3日流出，累計流出31.64億元。
國務院智庫據報與多間內房及銀行開會，佳兆業稱需外部協助。另金管局據報將要求銀行，就內房風險敞口作更詳盡披露。內房股個別發展，世茂集團（0813）見52周低8.82元，收報8.87元，跌8.18%；富力（2777）見52周低4.08元，收報4.11元，跌6.16%；恒大（3333）收報2.28元，無升跌。
中證監叫停券商與「大V」合作引流開戶，禁止員工直播薦股。中資券商股個別發展，海通證券（6837）收報6.75元，升0.45%；中信証券（6030）收報18.84元，無升跌；華泰證券（6886）收報11.3元，跌0.18%；招商證券（6099）收報11.36元，跌3.4%
林正財稱香港可能在明年中才重新向全球開放。旅遊相關股個別發展，金沙中國（1928）收報17.98元，跌2.49%；周大福（1929）收報16.48元，升1.85%；普拉達（1913）收報49.95元，跌1.09%；六福集團（0590）收報23.95元，跌2.64%；新秀麗（1910）收報17.54元，跌4.15%。
百勝中國（9987）、快樂蜂等據報考慮競購沃歌斯。收報437.8元，跌1.66%。
多間公司本周公布業績，績前表現領展（0823）收報69.1元，跌0.93%；騰訊（0700）收報462元，跌0.39%；瑞聲（2018）收報31.95元，升0.47%。
比特幣高見67777美元，創歷史新高。區塊鏈概念股普遍向上，火幣科技（1611）收報9.72元，升3.08%；栢能集團（1263）創上市新高，見12.8元，收報12.7元，升8.73%；BC科技（0863）收報13.8元，升1.62%；雄岸科技（1647）收報0.219元，升4.29%；美圖公司（1357）收報1.9元，升3.83%；信陽毛尖（0362）收報0.142元，無升跌；樂透互娛（8198）收報0.32元，無升跌。
宏安集團（1222）及旗下宏安地產（1243）宣布，與荷退休基金組合營，注入逾23億元港舊樓項目。宏安集團收報0.075元，升1.35%。宏安地產收報0.087元，無升跌。
熒德控股（8535）中期核心盈利升84%，中期息0.35仙。收報0.435元，跌1.14%。
新東方（9901）進一步回購債券。收報16.2元，升3.18%。
傳中國擬發牌予補習機構。教育股個別發展。新東方（9901）收報16.2元，升3.18%；新東方在線（1797）收報4.21元，升2.18%；思考樂教育（1769）收報1.29元，升2.38%；睿見教育（6068）創上市新低，見1.19元，收報1.19元，跌1.65%；成實外教育（1565）收報0.51元，跌3.77%。
「度小月」母企皇璽餐飲集團（8300）按年收窄虧損45%至60萬元。收報0.039元，無升跌。
吉利汽車（0175）10月汽車銷量按年跌2成，受晶片供應拖累。收報25.95元，升2.17%。
香港科技探索（1137）：HKTVmall上月GMV按年升17%。收報11.68元，跌1.18%。
長城汽車（2333）10月汽車銷售跌17%，新能源車銷售1.3萬台。收報33.05元，升1.54%。
毛記葵涌（1716）發盈警，料上半年盈利按年大減不少於七成。收報0.57元，跌3.39%。
廣汽（2238）上月汽車銷售跌8.1%。收報7.44元，跌1.2%。
碧桂園（2007）楊惠妍兩日斥逾億增持。收報6.82元，跌3.4%。
合景泰富（1813）上月賣樓收入跌25%。收報6.21元，跌2.82%。
政府再委任歐陽伯權為港鐵（0066）主席。收報43.05元，跌0.23%。
恒大（3333）減持恒騰（0136）三日套現逾11億。恒大收報2.28元，無升跌。恒騰收報2.16元，升5.37%。
乘聯會：中國10月廣義乘用車零售銷量按年減14%，新能源車升1.4倍。汽車股個別發展，吉利收報25.95元，升2.17%；比亞迪（1211）收報309.8元，升1.91%；廣汽集團（2238）收報7.44元，跌1.2%；東風集團股份（0489）收報7.24元，跌0.55%；長城汽車（2333）收報33.05元，升1.54%；北京汽車（1958）收報2.85元，升1.79%；慶鈴汽車股份（1122）收報1.74元，升0.58%；小鵬汽車（9868）收報182.4元，升1.84%；五菱（0305）收報1.39元，升2.21%；理想汽車（2015）收報121.3元，升0.92%；恒大汽車（0708）收報3.62元，升5.54%。
破頂股表現
破頂股包括，微創醫療機器人（2252）創上市新高，見54.6元，收報54元，升12.03%；太睿國際控股（1010）創上市新高，見5.18元，收報4.81元，升8.09%；栢能集團（1263）創上市新高，見12.8元，收報12.7元，升8.73%；高偉電子（1415）創52周高，見7.35元，收報7.1元，跌0.98%；天津創業環保（1065）創52周高，見4.09元，收報4.01元，升1.78%；旺旺（0151）創52周高，見6.38元，收報6.15元，跌2.84%；創維集團（0751）創52周高，見5.57元，收報5.35元，升3.68%；九龍建業（0034）創52周高，見10.78元，收報10.78元，升0.94%；名仕快相（8483）創52周高，見0.143元，收報0.143元，升14.4%；文化傳信（0343）創52周高，見0.86元，收報0.84元，跌1.18%。
破底股方面
內房物管股破底，包括，世茂服務（0873）創上市新低，見10.62元，收報10.66元，跌8.89%；時代鄰里（9928）創上市新低，見3.22元，收報3.29元，跌0.9%；融信服務（2207）創上市新低，見4.74元，收報4.74元，跌6.14%；遠洋服務（6677）創上市新低，見3.71元，收報3.74元，跌1.32%；榮萬家（2146）創上市新低，見6.99元，收報7.07元，跌0.84%；雅居樂（3383）見52周低5.15元，收報5.18元，跌1.52%；旭輝（0884）見52周低3.98元，收報3.98元，跌3.4%；富力（2777）見52周低4.08元，收報4.11元，跌6.16%；金地商置（0535）見52周低0.72元，收報0.73元，無升跌；中駿集團（1966）見52周低2.16元，收報2.19元，跌1.35%。
其他破底股包括，睿見教育（6068）創上市新低，見1.19元，收報1.19元，跌1.65%；鷹瞳科技（2251）創上市新低，見57.35元，收報60.05元，跌2.83%；龍皇（8493）創上市新低，見0.092元，收報0.092元，跌2.13%；中國鐵塔（0788）見52周低1元，收報1.01元，無升跌；南京熊貓電子股份（0553）見52周低3.06元，收報3.06元，無升跌；粵運交通（3399）見52周低1.1元，收報1.11元，無升跌；恒安（1044）見52周低39元，收報39.15元，跌1.63%；中國飛鶴（6186）見52周低11.54元，收報11.62元，跌2.02%；潤泥（1313）見52周低5.98元，收報6元，跌1.15%；深圳控股（0604）見52周低1.81元，收報1.82元，跌2.67%；統一企業中國（0220）見52周低6.35元，收報6.35元，跌4.22%；結好控股（0064）見52周低0.161元，收報0.162元，跌1.82%。
異動股
上升異動股，包括，創勝集團醫藥（6628）收報46.4元，升18.07%；名仕快相（8483）創52周高，見0.143元，收報0.143元，升14.4%；微創醫療機器人（2252）創上市新高，見54.6元，收報54元，升12.03%；偉俊集團控股（1013）收報0.072元，升10.77%；栢能集團（1263）創上市新高，見12.8元，收報12.7元，升8.73%；藥明生物（2269）收報100.9元，升8.38%；朝雲集團（6601）收報4.23元，升8.18%；太睿國際控股（1010）創上市新高，見5.18元，收報4.81元，升8.09%；特步（1368）收報10.86元，升7.74%；意馬國際（0585）收報0.74元，升7.25%。
下跌異動股，包括，世茂服務（0873）創上市新低，見10.62元，收報10.66元，跌8.89%；遠見控股（0862）收報0.21元，跌8.7%；世茂集團（0813）見52周低8.82元，收報8.87元，跌8.18%；卓珈控股（1827）收報1.75元，跌6.91%；富力（2777）見52周低4.08元，收報4.11元，跌6.16%；融信服務（2207）創上市新低，見4.74元，收報4.74元，跌6.14%；邁博藥業（2181）收報1.09元，跌6.03%；時代集團（1023）收報0.5元，跌5.66%；南戈壁（1878）收報1.17元，跌5.65%；裕承科金（0279）收報0.255元，跌5.56%。
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