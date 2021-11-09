恒指今早高開189點，高位升192點，其後轉跌最多85點，半日高低波幅278點。恒指半日跌17點或0.07%，報24745點，成交金額527億元；國指跌5點或0.07%，報8788點。恒生科技指數收報6174點，跌0.31%。