在此計劃下，匯豐將利用HKTVmall一系列的商業數據評估客戶的貸款申請，包括營業額、貨品種類，以及退貨和退款記錄等。據新聞稿，HKTVmall 商戶 Centralfield Computer Limited，於上星期已獲批計劃下首筆數碼貿易貸款，超過 200 間 HKTVmall 商戶將會獲邀參加首階段計劃。

匯豐香港工商金融主管方嘯表示，大數據和其他新興科技為銀行帶來巨大機遇，以進一步推動創新，惠及商界。匯豐指，很高興與HKTVmall促成這次合作，在更全面地照顧電商所需的同時，亦支持香港普及金融的發展，將繼續投資於數碼化進程，並促進與不同金融科技生態圈參與者更緊密的合作。

香港科技探索財務總裁黃雅麗，集團旗下的24小時網上購物商場HKTVmall更加重視大數據的重要性和貢獻，因此推出數據共享庫，希望向社會上不同的持份者釋放大數據的潛力。此次與匯豐的合作，正是邁向此目標的重要一步，為銀行、商戶及HKTVmall創造協同效應，提升數碼融資的效率並且更智慧地應用公司的數據。

匯豐及HKTVmall自今年2月宣布展開合作，旨在利用商業數據簡化商戶融資。雙方其後共同建立一套數據導向的信貸決策程序，並為商戶提供一站式的貿易貸款申請體驗。

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