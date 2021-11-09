恒指倒升49點 成交不足千億見6個月最少 科指3連陰
文章日期：2021年11月9日 16:29
恒指午後變動不大，維持今早高低位(高開189點，高位升192點，最多跌85點)，高低波幅278點，收市升49點或0.2%，報24813點，成交金額985億元，較上日減少19.16%，是5月4日908億元成交後最少；國指升12點或0.14%，報8806點。恒生科技指數收報6221點，升0.45%。三大指數止跌回升，不過全數以陰燭收市，科指更連續第3日陰燭，對上一次連續第3日陰燭是10月28日。
藍籌21隻升，30隻下跌，9隻無升跌。藥明生物（2269）升10.2%，收報102.6元，是升幅最大的藍籌，同時，亦是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻67點；海底撈（6862）跌5.44%，收報20.85元，是跌幅最大的藍籌。友邦（1299）跌0.64%，收報85.6元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低12點。
恒生科技指數成份股19隻升，10隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是京東健康（6618）收報74.75元，升6.03%；跌幅最大的是舜宇（2382）收報202元，跌1.94%。
恒指10天線(25151.31點)跌穿50天線(25247.18點)，出現「死亡交叉」，科指則低於10天線(6319.75點)、20天線(6422.17點)及50天線(6400.35點)。
北水南下合計淨流出5.4億元，較上日減少64.72%，連續第2日流出，累計流出20.7億元，對上一次連續2日淨流出是10月27日。南水北上合計淨流出21.16億元人民幣，較上日增加111.03%，連續第3日流出，累計流出37.17億元。
午後消息股表現
奧園健康（3662）擬售物管業務，第二大股東促招標要透明，不接受將公司拆骨。收報2.93元，升5.02%。
碧桂園（2007）、龍湖集團（0960）等內房據報有意發行銀行間債券。碧桂園收報6.71元，跌4.96%；龍湖收報34.2元，跌0.73%。
工信部公示申報清單，展兩款恒馳5，儲能裝置用寧德時代。恒汽（0708）收報3.57元，升4.08%。
美國商務部長稱，各大晶片商承諾提供美要求的數據。晶片股向上，中芯國際（0981）收報23.9元，升3.91%；太睿國際控股（1010）創上市新高，見5.58元，收報5.58元，升25.39%；華虹半導體（1347）收報46.65元，升4.01%；ASM PACIFIC（0522）收報83.5元，升1.52%；晶門半導體（2878）收報0.82元，升13.89%；上海復旦（1385）收報24.5元，升16.67%；中電華大科技（0085）收報0.78元，升1.3%。
AV Concept（0595）中期溢利增至少25%。收報0.61元，升7.02%。
日清（1475）獲創科署批最多1500萬資助，建一條智能自動生產線。收報5.58元，升0.36%。
今早及隔晚消息股表現
國務院智庫據報與多間內房及銀行開會，佳兆業稱需外部協助。另金管局據報將要求銀行，就內房風險敞口作更詳盡披露。內房股個別發展，世茂集團（0813）見52周低8.66元，收報8.98元，跌7.04%；雅居樂（3383）見52周低5.15元，收報5.23元，跌0.57%；旭輝（0884）見52周低3.92元，收報3.95元，跌4.13%；富力（2777）見52周低4.08元，收報4.15元，跌5.25%。
中證監叫停券商與「大V」合作引流開戶，禁止員工直播薦股。中資券商股微升，海通證券（6837）收報6.78元，升0.89%；中信証券（6030）收報18.92元，升0.42%；華泰證券（6886）收報11.4元，升0.71%。
林正財稱香港可能在明年中才重新向全球開放。旅遊相關股個別發展，周大福（1929）收報16.56元，升2.35%；普拉達（1913）收報49.8元，跌1.39%；六福集團（0590）收報23.75元，跌3.46%；東方表行集團（0398）創52周高，見4.82元，收報4.82元，升5.7%；新秀麗（1910）收報17.52元，跌4.26%。
濠賭股向下，新濠國際發展（0200）收報10.16元，跌1.36%；美高梅中國（2282）收報5.29元，跌1.12%；澳博（0880）收報5.85元，跌1.52%；永利澳門（1128）收報6.99元，跌2.24%；銀河娛樂（0027）收報44.05元，無升跌；金沙中國（1928）收報18.1元，跌1.84%；信德（0242）收報2.13元，跌0.93%。攜程集團（9961）收報245.2元，升2.08%。
百勝中國（9987）、快樂蜂等據報考慮競購沃歌斯。收報439元，跌1.39%。
多間公司本周公布業績，績前表現如下，領展（0823）收報69.5元，跌0.36%；騰訊（0700）收報464元，升0.04%；瑞聲（2018）收報32元，升0.63%。
比特幣高見68513美元，創歷史新高。區塊鏈概念股向上，火幣科技（1611）收報9.69元，升2.76%；栢能集團（1263）創上市新高，見13.48元，收報13.4元，升14.73%；BC科技（0863）收報14.14元，升4.12%；雄岸科技（1647）收報0.23元，升9.52%；美圖公司（1357）收報1.86元，升1.64%；信陽毛尖（0362）平上市低位0.14元，收報0.143元，升0.7%；樂透互娛（8198）收報0.315元，跌1.56%。
宏安集團（1222）及旗下宏安地產（1243）宣布，與荷退休基金組合營，注入逾23億元港舊樓項目。宏安集團收報0.075元，升1.35%；宏安地產收報0.088元，升1.15%。
熒德控股（8535）中期核心盈利升84%，中期息0.35仙。收報0.44元，無升跌。
新東方（9901）進一步回購債券。收報16.62元，升5.86%。
傳中國擬發牌予補習機構。教育股個別發展，新東方收報16.62元，升5.86%；思考樂教育（1769）收報1.32元，升4.76%；新東方在線（1797）收報4.31元，升4.61%；民生教育（1569）收報1.11元，升3.74%；睿見教育（6068）創上市新低，見1.18元，收報1.19元，跌1.65%；希望教育（1765）收報1.29元，跌1.53%。
「度小月」母企皇璽餐飲集團（8300）按年收窄虧損45%至60萬元。收報0.037元，跌5.13%。
吉利汽車（0175）10月汽車銷量按年跌2成，受晶片供應拖累。收報26.05元，升2.56%。
香港科技探索（1137）：HKTVmall上月GMV按年升17%。收報11.42元，跌3.38%。
長城汽車（2333）10月汽車銷售跌17%，新能源車銷售1.3萬台。收報32.95元，升1.23%。
毛記葵涌（1716）發盈警，料上半年盈利按年大減不少於七成。收報0.57元，跌3.39%。
廣汽（2238）上月汽車銷售跌8.1%。收報7.49元，跌0.53%。
碧桂園（2007）楊惠妍兩日斥逾億增持。收報6.71元，跌4.96%。
合景泰富（1813）上月賣樓收入跌25%。收報6.18元，跌3.29%。
政府再委任歐陽伯權為港鐵（0066）主席。收報43.15元，無升跌。
恒大（3333）減持恒騰（0136）三日套現逾11億。恒大收報2.3元，升0.88%。恒騰收報2.15元，升4.88%。
乘聯會：中國10月廣義乘用車零售銷量按年減14%，新能源車升1.4倍。汽車股個別發展，吉利（0175）收報26.05元，升2.56%；比亞迪（1211）收報310.6元，升2.17%；廣汽集團（2238）收報7.49元，跌0.53%；東風集團股份（0489）收報7.26元，跌0.27%；長城汽車（2333）收報32.95元，升1.23%；北京汽車（1958）收報2.9元，升3.57%；慶鈴汽車股份（1122）收報1.74元，升0.58%；小鵬汽車（9868）收報184.4元，升2.96%；五菱（0305）收報1.44元，升5.88%；理想汽車（2015）收報124.1元，升3.24%；恒大汽車（0708）收報3.57元，升4.08%。
破頂股表現
破頂股包括，微創醫療機器人（2252）創上市新高，見58元，收報57.9元，升20.12%；太睿國際控股（1010）創上市新高，見5.58元，收報5.58元，升25.39%；栢能集團（1263）創上市新高，見13.48元，收報13.4元，升14.73%；Uju Holding（1948）創上市新高，見6.8元，收報6.7元，升4.69%；高偉電子（1415）創52周高，見7.35元，收報6.92元，跌3.49%；東方表行集團（0398）創52周高，見4.82元，收報4.82元，升5.7%；天津創業環保（1065）創52周高，見4.09元，收報4.07元，升3.3%；旺旺（0151）創52周高，見6.38元，收報6.16元，跌2.69%；合興（0047）創52周高，見0.076元，收報0.076元，升1.33%；創維集團（0751）創52周高，見5.57元，收報5.49元，升6.4%；九龍建業（0034）創52周高，見11元，收報11元，升3%；名仕快相（8483）創52周高，見0.143元，收報0.134元，升7.2%；文化傳信（0343）創52周高，見0.86元，收報0.83元，跌2.35%。
破底股方面
內房物管股破底，包括，世茂服務（0873）創上市新低，見9.98元，收報10.4元，跌11.11%；時代鄰里（9928）創上市新低，見3.22元，收報3.32元，無升跌；融信服務（2207）創上市新低，見4.55元，收報4.96元，跌1.78%；遠洋服務（6677）創上市新低，見3.65元，收報3.8元，升0.26%；榮萬家（2146）創上市新低，見6.97元，收報7.01元，跌1.68%；雅居樂（3383）見52周低5.15元，收報5.23元，跌0.57%；旭輝（0884）見52周低3.92元，收報3.95元，跌4.13%；富力（2777）見52周低4.08元，收報4.15元，跌5.25%；金地商置（0535）見52周低0.72元，收報0.73元，無升跌；中駿集團（1966）見52周低2.16元，收報2.2元，跌0.9%。
科技股破底，包括，雲遊控股（0484）創上市新低，見1.02元，收報1.06元，跌1.85%；鷹瞳科技（2251）創上市新低，見57.35元，收報62元，升0.32%。
其他破底股包括，睿見教育（6068）創上市新低，見1.18元，收報1.19元，跌1.65%；龍皇（8493）創上市新低，見0.09元，收報0.092元，跌2.13%；和譽（2256）創上市新低，見10.58元，收報10.86元，跌4.23%；高鑫零售（6808）創上市新低，見3.2元，收報3.22元，跌1.53%；中國醫療網絡（0383）見52周低0.095元，收報0.095元，跌1.04%；星島（1105）見52周低0.52元，收報0.52元，跌3.7%；中國鐵塔（0788）見52周低1元，收報1.01元，無升跌；南京熊貓電子股份（0553）見52周低3.05元，收報3.06元，無升跌；粵運交通（3399）見52周低1.1元，收報1.1元，跌0.9%；恒安（1044）見52周低38.7元，收報38.95元，跌2.14%；中國飛鶴（6186）見52周低11.48元，收報11.58元，跌2.36%；潤泥（1313）見52周低5.96元，收報6.09元，升0.33%；深圳控股（0604）見52周低1.81元，收報1.83元，跌2.14%；統一企業中國（0220）見52周低6.26元，收報6.27元，跌5.43%；尖沙咀置業（0247）見52周低23.21元，收報23.21元，無升跌；結好控股（0064）見52周低0.161元，收報0.162元，跌1.82%。
異動股
上升異動股，包括，太睿國際控股（1010）創上市新高，見5.58元，收報5.58元，升25.39%；創勝集團醫藥（6628）收報48.1元，升22.39%；微創醫療機器人（2252）創上市新高，見58元，收報57.9元，升20.12%；上海復旦（1385）收報24.5元，升16.67%；栢能集團（1263）創上市新高，見13.48元，收報13.4元，升14.73%；晶門半導體（2878）收報0.82元，升13.89%；世界華文媒體（0685）收報0.33元，升13.79%；揚科集團（1460）收報0.64元，升12.28%；陸慶（8052）收報0.04元，升11.11%；騰盛博藥（2137）收報19.88元，升10.44%；藥明生物（2269）收報102.6元，升10.2%。
下跌異動股，包括，遊萊互動（2022）收報0.07元，跌11.39%；世茂服務（0873）創上市新低，見9.98元，收報10.4元，跌11.11%；卓珈控股（1827）收報1.71元，跌9.04%；中譽集團（0985）收報1.33元，跌7.64%；遠見控股（0862）收報0.213元，跌7.39%；北控醫療健康（2389）收報0.092元，跌7.07%；世茂集團（0813）見52周低8.66元，收報8.98元，跌7.04%；時代集團（1023）收報0.5元，跌5.66%；瑞慈醫療（1526）收報1.04元，跌5.45%。
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