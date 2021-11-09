恒指午後變動不大，維持今早高低位(高開189點，高位升192點，最多跌85點)，高低波幅278點，收市升49點或0.2%，報24813點，成交金額985億元，較上日減少19.16%，是5月4日908億元成交後最少；國指升12點或0.14%，報8806點。恒生科技指數收報6221點，升0.45%。三大指數止跌回升，不過全數以陰燭收市，科指更連續第3日陰燭，對上一次連續第3日陰燭是10月28日。