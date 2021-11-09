廣東省政府發布促進城市消費措施的通知，其中，在擴大汽車消費方面，要求廣州市、深圳市逐步放寬汽車上牌指標限制，釋放消費需求。大力推廣節能車、新能源車使用，2021至2022年，廣州市配置節能小汽車增量指標增加至8萬個；深圳市進一步 放寬新能源小汽車指標申請條件，取消社保條件等限制，促進新能源小汽車銷售。