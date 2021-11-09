省政府要求廣州、深圳 放寬汽車上牌限制
文章日期：2021年11月9日 16:56
廣東省政府發布促進城市消費措施的通知，其中，在擴大汽車消費方面，要求廣州市、深圳市逐步放寬汽車上牌指標限制，釋放消費需求。大力推廣節能車、新能源車使用，2021至2022年，廣州市配置節能小汽車增量指標增加至8萬個；深圳市進一步 放寬新能源小汽車指標申請條件，取消社保條件等限制，促進新能源小汽車銷售。
廣東省各地還將完善汽車銷售網點佈局，鼓勵新能源汽車、高端進口汽車網點進入核心商圈布點。通知成文日期為10月23日。
汽車股向上，吉利（0175）收報26.05元，升2.56%；比亞迪（1211）收報310.6元，升2.17%；廣汽集團（2238）收報7.49元，跌0.53%；東風集團股份（0489）收報7.26元，跌0.27%；長城汽車（2333）收報32.95元，升1.23%；北京汽車（1958）收報2.9元，升3.57%；慶鈴汽車股份（1122）收報1.74元，升0.58%；小鵬汽車（9868）收報184.4元，升2.96%；五菱（0305）收報1.44元，升5.88%；理想汽車（2015）收報124.1元，升3.24%；恒大汽車（0708）收報3.57元，升4.08%。
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