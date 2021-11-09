萬事達卡指，該產品可讓持卡人可在全球接受萬事達卡的商戶中，將任何交易分為每月或定期分期付款，有助企業可以從全球供應商處進行分期融資採購，並更好地管理現金流，同時省卻管理分散支付計劃的麻煩。產品亦提供了簡單的融資渠道，可為這些規模較小的營運商提供建立信用記錄的途徑。

該行指，不少小企業在疫情期間，獲批信貸或條件吸引的貸款是一個挑戰，尤其是那些不像較具規模的企業般擁有財務記錄的小型企業。

萬事達卡在今年委託機構進行調查，指小企業對採取先買後付的商業產品有興趣，相關數字在印度和新加坡尤其突出，分別有77%和80%的受訪者表示有興趣使用專為小企業而設的分期付款產品。在全球層面，有75%曾在個人購物時使用分期付款小企業東主表示，很可能會在其公司業務採用類似的支付方案。

其他報道

中電2018發展計劃資本開支加碼31.52億

恒指倒升49點 成交不足千億見6個月最少 科指3連陰

匯豐加強擴展中國財富管理業務 招聘人數超過目標

外電指佳兆業承認現金流非常緊張 公司遇到巨大困難

惠譽下調佳兆業評級至「CCC-」

匯豐伙HKTVmall推數碼商戶融資計劃 額度高達50萬美元

滬深三大指數兩連升 上證重上3500點

奧園健康擬售物管業務 第二大股東促招標要透明 不接受將公司拆骨

【有片：埋身擊】DAX指數期或回吐 下試10天移動平均線

碧桂園龍湖等內房據報有意發行銀行間債券

工信部公示申報清單 展兩款恒馳5 儲能裝置用寧德時代

美國商務部長稱 各大晶片商承諾提供美要求的數據

AV Concept中期溢利增至少25%

恒指由升轉跌17點 內房下跌 旅遊股回吐 北水第二日流出

日清獲創科署批最多1500萬資助 建一條智能自動生產線