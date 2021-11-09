萬事達卡公布推出小企業「先買後付」商業卡產品
文章日期：2021年11月9日 16:56
萬事達卡（美：MA）公布，推出針對中小企的「先買後付」商業卡產品，金融機構可向小型企業提供類似先買後付的支付產品。產品是需連接網絡和開放式的分期付款解決方案，可在世界任何地方使用。該行已經向亞太區的發行機構，推出該以支付卡為主導的產品，根據金融機構所定的參數為每筆付款進行分期。
萬事達卡指，該產品可讓持卡人可在全球接受萬事達卡的商戶中，將任何交易分為每月或定期分期付款，有助企業可以從全球供應商處進行分期融資採購，並更好地管理現金流，同時省卻管理分散支付計劃的麻煩。產品亦提供了簡單的融資渠道，可為這些規模較小的營運商提供建立信用記錄的途徑。
該行指，不少小企業在疫情期間，獲批信貸或條件吸引的貸款是一個挑戰，尤其是那些不像較具規模的企業般擁有財務記錄的小型企業。
萬事達卡在今年委託機構進行調查，指小企業對採取先買後付的商業產品有興趣，相關數字在印度和新加坡尤其突出，分別有77%和80%的受訪者表示有興趣使用專為小企業而設的分期付款產品。在全球層面，有75%曾在個人購物時使用分期付款小企業東主表示，很可能會在其公司業務採用類似的支付方案。
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