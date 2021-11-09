根據建議，交易所參與者可選擇是否參與衍生產品假期交易，而交易所參與者會分類為假期交易參與者或非假期交易參與者。同樣地，產品亦會分類為假期交易產品或非假期交易產品。香港交易所建議僅讓假期交易參與者買賣假期交易產品，即使是在正常營業日亦然，以確保市場透明度，同時不會造成市場混淆。

港交所指，不少非港元計值衍生產品的相關證券均於香港以外的地區進行交易，而有關證券上市的市場很可能在香港假期期間開市。能否於香港假期買賣這些非港元計價衍生產品，是國際投資者評估是否適合在個別市場建立及管理其投資組合時的重要考慮因素。

香港交易所首席營運總監戴志堅表示，「推出衍生產品假期交易是鞏固香港作為國際風險管理中心的重要一步，有關的安排讓投資者可以在香港公眾假期時，繼續在香港交易所買賣證券在其他標的市場的衍生產品，以便他們進行風險管理。香港交易所致力優化香港市場微結構，我們希望這個建議能滿足全球投資者的需求，有關建議一經採納，將會廣受全球香港交易所客戶歡迎」。

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